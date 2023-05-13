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Социальный фестиваль "Зеленый базар" пройдет в столице Грузии

Социальный фестиваль "Зеленый базар" пройдет в столице Грузии

На фестивале, кроме разговоров и заботы о насущных проблемах планеты, организаторы предложат гостям интересные развлечения 13.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-13T19:41+0400

2023-05-13T19:41+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Социальный фестиваль "Зеленый базар", на котором соберутся единомышленники в сфере экоактивизма, пройдет в столичном саду Дедаэна 20 и 21 мая, сообщают организаторы. Посетителей мероприятия ждет экорынок винтажных экологически чистых товаров, аксессуаров и продукции социальных предприятий и дизайнерских компаний.Помимо разговоров и заботы о насущных проблемах планеты, организаторы предложат гостям вечера различные интерактивные мероприятия, пространства для воркшопов, выставку инсталляций артистов современного искусства и другие развлечения. Музыкальное двухдневное мероприятие оформят исполнители: Гуга Гегецкори, Периша, Шамана, Рати Рамишвили, Alfreda Stieglitz, Radio Gru, Shota и Elene.Организаторы фестиваля – компании "Витилятор" и "Бетерфлай". Желающие поучаствовать в "Зеленом базаре" могут пройти онлайн-регистрацию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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анонсы , выставка, экология, экология в грузии, новости, культура, грузия, тбилиси