https://sputnik-georgia.ru/20230513/tamaroba-2023-istoriya-i-traditsii-gruzinskogo-prazdnika-277632767.html

Тамароба 2023: история и традиции грузинского праздника

Тамароба 2023: история и традиции грузинского праздника

Тамароба в Грузии празднуют 14 мая – в этот день грузинская православная церковь поминает царицу Тамару, которую причислили к лику святых 13.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-13T11:38+0400

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Царица Тамара в истории Грузии была единственной женщиной, которая, вступив на престол, правила единолично. Именно во время царствования Тамары Грузия достигала наивысшего могущества и процветания за всю свою историю. Из материала Sputnik Грузия вы узнаете историю, как Тамара стала царицей, как правила страной, а также о традициях грузинского праздника Тамароба. Как Тамара стала царицей Родилась будущая царица примерно в 1165-м в семье Георгия III и красавицы Бурдухан. Происходила Тамара из древней грузинской династии Багратиони и была правнучкой знаменитого грузинского царя – Давида Строителя. Тамара была единственным ребенком, и, когда ей едва исполнилось 14 лет, она, коронованная отцом, разделила с ним бремя власти. Это вызвало возмущение придворных, так как женщина впервые взошла на грузинский царский престол. В 1184-м, после кончины отца и многочисленных уступок придворным, не желавшим подчиняться женщине, Тамару повторно короновали. По требованию придворных, которые не доверили сначала царице командование войсками, Тамара вышла замуж. Однако брак, заключенный с сыном Владимиро-Суздальского князя Андрея Боголюбского, Георгием (Юрий), грузинская царица расторгла уже через два года. Во второй раз Тамара вышла замуж за друга детства – осетинского князя Давида Сослани (из боковой ветви Багратиони). И в 1189-м родила двоих детей – царевича Георгия (Лаша) и царевну Русудан. Золотой век Период царствования красивой, умной и благочестивой царицы Тамары, которая правила государством мудро, называют золотым веком грузинской истории. Тамару, твердой рукой наводившей порядок в стране, истощенной смутами, смягчившей для народа налоговое бремя и освободившей церкви и монастыри от податей и оброков, называли царем, а не царицей. Царица Тамара сумела объединить страну, присоединив горцев Абхазии, Кахети и Имерети, а также способствовала распространению христианства по всей Грузии. Непокорные горцы-мусульмане, смирившись перед ней, крестились сразу целыми племенами. Царица проявила себя не только как мудрый правитель, но и как выдающийся полководец, отразив в 1194-м нашествие Халифа Абу-Бакра и в 1202-м нашествие султана Рукн-ад-Дина. Тамара принесла Грузии мир, уважение и господство почти над всем Закавказьем. Благодаря грузинской царице была утверждена Трапезундская империя, появившаяся в 1204-м после того, как крестоносцы разграбили Константинополь. Расцвет грузинской науки, литературы и искусства также относится к XII веку – заботясь о просвещении Грузии, Тамара покровительствовала поэтам и писателям. В период правления Тамары по всей Грузии строили дороги, мосты, караван-сараи, храмы и обители, в том числе пещерный монастырь Вардзиа, где царица провела последние годы жизни. Мудрым правлением грузинская правительница снискала всенародную любовь. Скончалась великая грузинская царица в 1213-м (по другим источникам в 1209-м), но где она похоронена, до сих пор точно неизвестно. Традиции Тамароба Тамароба стал национальным праздником в Грузии в 1917-м, после восстановления автокефалии грузинской церкви. В Тамароба по традиции торжественные мероприятия проводят в городе Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети на юге Грузии), где царице установлен большой памятник. Все Тамары по традиции в праздник Тамароба отмечают именины и принимают поздравления. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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царица тамар, грузия, справки , история грузии - все самое интересное, история