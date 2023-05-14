https://sputnik-georgia.ru/20230514/dtp-na-zapade-gruzii-pogib-odin-chelovek-277657095.html

ДТП на западе Грузии: погиб один человек

ДТП на западе Грузии: погиб один человек

Легковой автомобиль на полной скорости врезался в эвакуатор 14.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-14T21:46+0400

2023-05-14T21:46+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Один человек погиб в результате аварии на трассе Кутаиси-Самтредия, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, легковой автомобиль на полной скорости врезался в эвакуатор. В результате один пассажир автомобиля погиб, а еще несколько оказались в местной клинике с повреждениями. По факту возбуждено уголовное дело.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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