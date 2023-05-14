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ДТП на западе Грузии: погиб один человек
ДТП на западе Грузии: погиб один человек
Легковой автомобиль на полной скорости врезался в эвакуатор 14.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-14T21:46+0400
2023-05-14T21:46+0400
2023-05-14T21:46+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Один человек погиб в результате аварии на трассе Кутаиси-Самтредия, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, легковой автомобиль на полной скорости врезался в эвакуатор. В результате один пассажир автомобиля погиб, а еще несколько оказались в местной клинике с повреждениями. По факту возбуждено уголовное дело.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, дтп
ДТП на западе Грузии: погиб один человек
Легковой автомобиль на полной скорости врезался в эвакуатор
ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Один человек погиб в результате аварии на трассе Кутаиси-Самтредия, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, легковой автомобиль на полной скорости врезался в эвакуатор.
В результате один пассажир автомобиля погиб, а еще несколько оказались в местной клинике с повреждениями.
По факту возбуждено уголовное дело.