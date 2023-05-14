https://sputnik-georgia.ru/20230514/kak-proshli-peregovory-alieva-i-pashinyana-v-bryussele-277664967.html
Как прошли переговоры Алиева и Пашиняна в Брюсселе
Как прошли переговоры Алиева и Пашиняна в Брюсселе
В ходе нынешней встречи стороны зафиксировали прогресс в решении вопроса, касающегося делимитации армяно-азербайджанской границы 14.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-14T22:27+0400
2023-05-14T22:27+0400
2023-05-14T22:38+0400
в мире
новости
политика
армения
азербайджан
брюссель
ильхам алиев
никол пашинян
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0e/277664655_0:167:1600:1067_1920x0_80_0_0_dde8353f3f60d9af5ee1cfd7090b7eb7.jpg
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Новая встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Европейского совета Шарля Мишеля пройдет в июле этого года в Брюсселе, заявил глава Евросовета.В воскресенье в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры лидеров Армении, Азербайджана и главы Евросовета. Этому предшествовали отдельные встречи Шарля Мишеля с Пашиняном и Алиевым.Еще один раунд переговоров предварительно намечен на октябрь, но место проведения обсуждений Мишель не уточнил.Он подчеркнул, что в ходе нынешней встречи стороны зафиксировали прогресс в решении вопроса, касающегося делимитации армяно-азербайджанской границы.По словам чиновника, стороны выразили приверженность пунктам Алма-Атинской декларации от 1991 года, которая подразумевает взаимное признание территориальной целостности: в частности, признание территориальной целостности Армении в пределах 29,8 тыс. кв. километров и Азербайджана – в пределах 86,6 тыс. кв. км.Он также призвал Азербайджан совместно с международным сообществом приложить усилия для обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха.Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. Позже Пашинян сообщил, что Ереван в свою очередь также передал Баку предложения по мирному договору.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
армения
азербайджан
брюссель
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0e/277664655_0:0:1424:1067_1920x0_80_0_0_a4941c0a87a65272d0a21cd625fd8aab.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, армения, азербайджан, брюссель, ильхам алиев, никол пашинян, евросоюз
в мире, новости, политика, армения, азербайджан, брюссель, ильхам алиев, никол пашинян, евросоюз
Как прошли переговоры Алиева и Пашиняна в Брюсселе
22:27 14.05.2023 (обновлено: 22:38 14.05.2023)
В ходе нынешней встречи стороны зафиксировали прогресс в решении вопроса, касающегося делимитации армяно-азербайджанской границы
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Новая встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Европейского совета Шарля Мишеля пройдет в июле этого года в Брюсселе, заявил глава Евросовета.
В воскресенье в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры лидеров Армении, Азербайджана и главы Евросовета. Этому предшествовали отдельные встречи Шарля Мишеля с Пашиняном и Алиевым.
Глава Евросовета при этом пояснил, что переговорам в Брюсселе будет предшествовать встреча Алиева и Пашиняна в июне в Кишиневе с участием самого Мишеля, а также лидеров Франции и Германии – Эммануэля Макрона и Олафа Шольца.
Еще один раунд переговоров предварительно намечен на октябрь, но место проведения обсуждений Мишель не уточнил.
Он подчеркнул, что в ходе нынешней встречи стороны зафиксировали прогресс в решении вопроса, касающегося делимитации армяно-азербайджанской границы.
По словам чиновника, стороны выразили приверженность пунктам Алма-Атинской декларации от 1991 года, которая подразумевает взаимное признание территориальной целостности: в частности, признание территориальной целостности Армении в пределах 29,8 тыс. кв. километров и Азербайджана – в пределах 86,6 тыс. кв. км.
Он также призвал Азербайджан совместно с международным сообществом приложить усилия для обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха.
Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. Позже Пашинян сообщил, что Ереван в свою очередь также передал Баку предложения по мирному договору.