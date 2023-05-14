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Как прошли переговоры Алиева и Пашиняна в Брюсселе

Как прошли переговоры Алиева и Пашиняна в Брюсселе

В ходе нынешней встречи стороны зафиксировали прогресс в решении вопроса, касающегося делимитации армяно-азербайджанской границы 14.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-14T22:27+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Новая встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Европейского совета Шарля Мишеля пройдет в июле этого года в Брюсселе, заявил глава Евросовета.В воскресенье в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры лидеров Армении, Азербайджана и главы Евросовета. Этому предшествовали отдельные встречи Шарля Мишеля с Пашиняном и Алиевым.Еще один раунд переговоров предварительно намечен на октябрь, но место проведения обсуждений Мишель не уточнил.Он подчеркнул, что в ходе нынешней встречи стороны зафиксировали прогресс в решении вопроса, касающегося делимитации армяно-азербайджанской границы.По словам чиновника, стороны выразили приверженность пунктам Алма-Атинской декларации от 1991 года, которая подразумевает взаимное признание территориальной целостности: в частности, признание территориальной целостности Армении в пределах 29,8 тыс. кв. километров и Азербайджана – в пределах 86,6 тыс. кв. км.Он также призвал Азербайджан совместно с международным сообществом приложить усилия для обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха.Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. Позже Пашинян сообщил, что Ереван в свою очередь также передал Баку предложения по мирному договору.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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