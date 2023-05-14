https://sputnik-georgia.ru/20230514/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-14-maya-2023-277629315.html
Какой сегодня церковный праздник: 14 мая 2023
Какой сегодня церковный праздник: 14 мая 2023
По православному церковному календарю 14 мая 2023 отмечают день памяти пророка Иеремии, благоверной царицы Тамары и монаха Ваты 14.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-14T01:01+0400
2023-05-14T01:01+0400
2023-05-14T01:01+0400
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религия
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Пророк ИеремияПо церковному календарю 14 мая поминают пророка Иеремию – одного из четырех великих ветхозаветных пророков, жившего во второй половине VII - первой половине VI века до Рождества Христова.Будущий cвятой родился в семье священника Хелкии в городе Анафофа близ Иерусалима. На 15-м году жизни он был призван к пророческому служению и предсказывал на протяжении 23 лет, обличая евреев в отступлении от Истинного Бога и поклонении идолам, предвещая им бедствия и опустошительную войну.Пророчество сбылось при царе иудейском Седекии. Пришел Навуходоносор, разрушил и разграбил Иерусалим, избил народ, а остаток увел в плен. А пророк оплакивал бедствия своего отечества на развалинах Иерусалима.Вскоре среди оставшихся иудеев возникли междоусобные столкновения. Годолия, наместник Навуходоносора, был убит, и евреи, боясь вавилонского гнева, решили бежать в Египет. Иеремия предсказывал, что кара настигнет их и в Египте. Но иудеи не послушались пророка и ушли в Египет, взяв насильно его с собой.Иудеи убили пророка, когда он стал предсказывать, что царь вавилонский опустошит землю египетскую и уничтожит поселившихся в ней иудеев. Предсказание святого в том же году исполнилось.Иеремия глубоко скорбел о грехах и беззакониях израильтян, поэтому в церковном предании он назван "плачущим пророком". Пророк написал книгу "Пророчеств", книгу "Плач" о разрушении Иерусалима и Послание. Он также предсказал предательство Иуды, что указано в Евангелии от Матфея.Тамара ВеликаяПо церковному календарю 14 мая поминают благоверную царицу Грузии Тамару Великую.Происходила будущая святая из древней грузинской династии Багратидов и стала соправительницей своего отца, Георгия III, едва ей исполнилось 14 лет.Царица Тамара, отличавшаяся умом, благочестием и красотой, мудро правила государством. Время ее царствования называют золотым веком грузинской истории. Она способствовала распространению христианства по всей Грузии. К XII веку относится также расцвет грузинской науки, литературы и искусства.Проявила себя царица и как выдающийся полководец. Она отразила нашествие Халифа Абу-Бакра в 1194 году и султана Рукн-ад-Дина в 1202-м. Грузии она принесла мир, уважение и господство почти надо всем Закавказьем.Трапезундская империя, которая появилась в 1204 году после того, как крестоносцы разграбили Константинополь, была утверждена стараниями Тамары.Она заботилась о просвещении своей страны и оказывала помощь христианам, томящимся в заточении. Мудрым правлением благоверная снискала всенародную любовь.Во время правления Тамары по всей стране строили мосты, дороги, караван-сараи, храмы и обители, в том числе пещерный монастырь Вардзиа, где она провела последние годы жизни. Она мирно скончалась в 1213 году.Вата ПерсианинПо церковному календарю 14 мая поминают монаха Вату, жившего в IV веке. Происходил будущий святой из Персии, где и подвизался в одном из монастырей. Во время гонений персидским царем на христиан, мученик за исповедание Христовой веры был убит в городе Низивии.ИмениныПо церковному календарю 14 мая именины отмечают Тамара, Нина, Герасим, Ефим, Еремей, Игнатий и Макар. Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки , религия , календарь религиозных праздников
справки , религия , календарь религиозных праздников
Какой сегодня церковный праздник: 14 мая 2023
По православному церковному календарю 14 мая 2023 отмечают день памяти пророка Иеремии, благоверной царицы Тамары и монаха Ваты
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.
Пророк Иеремия
По церковному календарю 14 мая поминают пророка Иеремию – одного из четырех великих ветхозаветных пророков, жившего во второй половине VII - первой половине VI века до Рождества Христова.
Будущий cвятой родился в семье священника Хелкии в городе Анафофа близ Иерусалима. На 15-м году жизни он был призван к пророческому служению и предсказывал на протяжении 23 лет, обличая евреев в отступлении от Истинного Бога и поклонении идолам, предвещая им бедствия и опустошительную войну.
Пророчество сбылось при царе иудейском Седекии. Пришел Навуходоносор, разрушил и разграбил Иерусалим, избил народ, а остаток увел в плен. А пророк оплакивал бедствия своего отечества на развалинах Иерусалима.
Вскоре среди оставшихся иудеев возникли междоусобные столкновения. Годолия, наместник Навуходоносора, был убит, и евреи, боясь вавилонского гнева, решили бежать в Египет. Иеремия предсказывал, что кара настигнет их и в Египте. Но иудеи не послушались пророка и ушли в Египет, взяв насильно его с собой.
Иудеи убили пророка, когда он стал предсказывать, что царь вавилонский опустошит землю египетскую и уничтожит поселившихся в ней иудеев. Предсказание святого в том же году исполнилось.
Иеремия глубоко скорбел о грехах и беззакониях израильтян, поэтому в церковном предании он назван "плачущим пророком". Пророк написал книгу "Пророчеств", книгу "Плач" о разрушении Иерусалима и Послание. Он также предсказал предательство Иуды, что указано в Евангелии от Матфея.
Тамара Великая
По церковному календарю 14 мая поминают благоверную царицу Грузии Тамару Великую.
Происходила будущая святая из древней грузинской династии Багратидов и стала соправительницей своего отца, Георгия III, едва ей исполнилось 14 лет.
Царица Тамара, отличавшаяся умом, благочестием и красотой, мудро правила государством. Время ее царствования называют золотым веком грузинской истории. Она способствовала распространению христианства по всей Грузии. К XII веку относится также расцвет грузинской науки, литературы и искусства.
Проявила себя царица и как выдающийся полководец. Она отразила нашествие Халифа Абу-Бакра в 1194 году и султана Рукн-ад-Дина в 1202-м. Грузии она принесла мир, уважение и господство почти надо всем Закавказьем.
Трапезундская империя, которая появилась в 1204 году после того, как крестоносцы разграбили Константинополь, была утверждена стараниями Тамары.
Она заботилась о просвещении своей страны и оказывала помощь христианам, томящимся в заточении. Мудрым правлением благоверная снискала всенародную любовь.
Во время правления Тамары по всей стране строили мосты, дороги, караван-сараи, храмы и обители, в том числе пещерный монастырь Вардзиа, где она провела последние годы жизни. Она мирно скончалась в 1213 году.
Вата Персианин
По церковному календарю 14 мая поминают монаха Вату, жившего в IV веке. Происходил будущий святой из Персии, где и подвизался в одном из монастырей. Во время гонений персидским царем на христиан, мученик за исповедание Христовой веры был убит в городе Низивии.
Именины
По церковному календарю 14 мая именины отмечают Тамара, Нина, Герасим, Ефим, Еремей, Игнатий и Макар.
Материал подготовлен на основе открытых источников