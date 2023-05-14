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Католикос-Патриарх Грузии поздравил президента Азербайджана
Католикос-Патриарх Грузии поздравил президента Азербайджана
Глава Грузинской православной церкви назвал общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева "великим человеком", который внес важный вклад в историю 14.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-14T11:17+0400
2023-05-14T11:17+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Католикоса-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева со 100-летием со дня рождения известного политического и государственного деятеля мирового уровня, гениальной личности президента Гейдара Алиева, сообщил Sputnik Азербайджан."Искренние отношения лидеров Азербайджана и Грузии Гейдара Алиева и Эдуарда Шеварднадзе привели к дружбе народов двух стран", – говорится в поздравительном письме Патриарха в адрес президента АР Ильхама Алиева.Предстоятель Грузинской православной церкви назвал общенационального лидера Азербайджана "великим человеком", который внес важный вклад в историю, а также стал символом республики.Десятого мая исполнилось 100 лет со дня рождения третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ильхам алиев, эдуард шеварднадзе, грузинская православная церковь, азербайджан, католикос-патриарх всея грузии илия ii, грузино-азербайджанские отношения
грузия, новости, общество, ильхам алиев, эдуард шеварднадзе, грузинская православная церковь, азербайджан, католикос-патриарх всея грузии илия ii, грузино-азербайджанские отношения
Католикос-Патриарх Грузии поздравил президента Азербайджана
11:17 14.05.2023 (обновлено: 11:24 14.05.2023)
Глава Грузинской православной церкви назвал общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева "великим человеком", который внес важный вклад в историю
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik.
Католикоса-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева со 100-летием со дня рождения известного политического и государственного деятеля мирового уровня, гениальной личности президента Гейдара Алиева, сообщил Sputnik Азербайджан
.
"Искренние отношения лидеров Азербайджана и Грузии Гейдара Алиева и Эдуарда Шеварднадзе привели к дружбе народов двух стран", – говорится в поздравительном письме Патриарха в адрес президента АР Ильхама Алиева.
Предстоятель Грузинской православной церкви назвал общенационального лидера Азербайджана "великим человеком", который внес важный вклад в историю, а также стал символом республики.
"Вы успешно продолжаете его путь, господин президент. В результате этого Азербайджан на протяжении последних 20 лет отличается своими успехами, созиданием и миром. Слава Всевышнему, отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами продолжаются. Надеюсь, что эти отношения, основанные на уважении и справедливости, в будущем еще более углубятся", – говорится в письме.
Десятого мая исполнилось 100 лет со дня рождения третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева.