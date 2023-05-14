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Международная неделя музеев пройдет в Доме писателей Грузии
Международная неделя музеев пройдет в Доме писателей Грузии
В Доме писателей 18 мая традиционно состоится мероприятие "Ночь в музее" 14.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-14T10:04+0400
2023-05-14T10:04+0400
2023-05-14T10:04+0400
ночь музеев
грузия
новости
культура
тбилиси
дом писателей грузии
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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Международная неделя музеев пройдет в Доме писателей Тбилиси с 18 по 20 мая, говорится в сообщении организаторов. Международный день музеев отмечается 18 мая во всем мире с 1977 года по решению Международного совета музеев. Международную неделю музеев Дом писателей примет во второй раз. Мероприятия, запланированные в рамках недели, связаны с уникальной историей Дома писателей, с которой, как отмечают организаторы, важно познакомиться обществу и молодому поколению. У гостей будет возможность посетить музеи Давида Сараджишвили и репрессированных писателей, а также различные образовательные и художественные мероприятия. В частности, в рамках Международной недели пройдет лекция "Давид Сараджишвили – незаконченная история", тур по Дому писателей, образовательный воркшоп для подростков "Я не пишу стихи" и другое. Также 18 мая в Доме писателей традиционно состоится мероприятие "Ночь в музее". Во время Международной недели музеев посещение музеев бесплатное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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ночь музеев, грузия, новости, культура, тбилиси, дом писателей грузии
ночь музеев, грузия, новости, культура, тбилиси, дом писателей грузии
Международная неделя музеев пройдет в Доме писателей Грузии
В Доме писателей 18 мая традиционно состоится мероприятие "Ночь в музее"
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Международная неделя музеев пройдет в Доме писателей Тбилиси с 18 по 20 мая, говорится в сообщении организаторов.
Международный день музеев отмечается 18 мая во всем мире с 1977 года по решению Международного совета музеев. Международную неделю музеев Дом писателей примет во второй раз.
Мероприятия, запланированные в рамках недели, связаны с уникальной историей Дома писателей, с которой, как отмечают организаторы, важно познакомиться обществу и молодому поколению.
У гостей будет возможность посетить музеи Давида Сараджишвили и репрессированных писателей, а также различные образовательные и художественные мероприятия.
В частности, в рамках Международной недели пройдет лекция "Давид Сараджишвили – незаконченная история", тур по Дому писателей, образовательный воркшоп для подростков "Я не пишу стихи" и другое.
Также 18 мая в Доме писателей традиционно состоится мероприятие "Ночь в музее". Во время Международной недели музеев посещение музеев бесплатное.