Монастырь Джвари: куда не иссякает поток туристов – фото
Монастырь Джвари - одна из самых известных достопримечательностей Грузии.
Монастырь Джвари - одна из самых известных достопримечательностей Грузии.
Стоянка перед храмом всегда заполнена автомобилями.
Стоянка перед храмом всегда заполнена автомобилями.
Согласно историческим источникам, в свое время тут установила крест cвятая Нино, которая принесла в Грузию христианство.
Согласно историческим источникам, в свое время тут установила крест cвятая Нино, которая принесла в Грузию христианство.
Монастырь Джвари был построен в первой половине VII века.
Монастырь Джвари был построен в первой половине VII века.
Отсюда открывается панорамный вид на город Мцхета и его окрестности, и великолепный горный пейзаж.
Отсюда открывается панорамный вид на город Мцхета и его окрестности, и великолепный горный пейзаж.
Отсюда же можно увидеть знаменитое место слияния двух рек - Арагви и Куры.
Отсюда же можно увидеть знаменитое место слияния двух рек - Арагви и Куры.
Полюбоваться окружающими видами и неповторимыми пейзажами приезжает множество туристов.
Полюбоваться окружающими видами и неповторимыми пейзажами приезжает множество туристов.
От стоянки до монастыря рукой подать. Надо лишь немного подняться вверх по каменистой дороге.
От стоянки до монастыря рукой подать. Надо лишь немного подняться вверх по каменистой дороге.
На территории монастыря всегда тихо и спокойно, тут царит удивительная атмосфера.
На территории монастыря всегда тихо и спокойно, тут царит удивительная атмосфера.
Воздвигнутый на вершине скалистого массива, монастырь служит его органическим завершением и центром всего окружающего ландшафта.
Воздвигнутый на вершине скалистого массива, монастырь служит его органическим завершением и центром всего окружающего ландшафта.
Форма храма является результатом длительных поисков грузинских зодчих, отказавшихся от формы базилики и искавших оптимальную форму центрального крестового храма, с единым внутренним пространством.
Форма храма является результатом длительных поисков грузинских зодчих, отказавшихся от формы базилики и искавших оптимальную форму центрального крестового храма, с единым внутренним пространством.
В любую погоду, даже в дождь и холод, тут всегда есть люди.
В любую погоду, даже в дождь и холод, тут всегда есть люди.