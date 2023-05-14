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Монастырь Джвари: куда не иссякает поток туристов – фото
Монастырь Джвари: куда не иссякает поток туристов – фото
Древний монастырь Джвари – одна из таких достопримечательностей Грузии, куда поток туристов не иссякает зимой и летом. В любую погоду тут всегда много людей 14.05.2023, Sputnik Грузия
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Джвари – грузинский монастырь и храм первой половины VII века. Он расположен на вершине горы у слияния Куры и Арагви близ города Мцхета. Там, согласно историческим источникам ("Обращение Грузии", "Жизнь картлийских царей"), воздвигла крест cвятая Нино.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, фото

Монастырь Джвари: куда не иссякает поток туристов – фото

22:17 14.05.2023 (обновлено: 22:21 14.05.2023)
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Древний монастырь Джвари – одна из таких достопримечательностей Грузии, куда поток туристов не иссякает зимой и летом. В любую погоду тут всегда много людей
Джвари – грузинский монастырь и храм первой половины VII века. Он расположен на вершине горы у слияния Куры и Арагви близ города Мцхета. Там, согласно историческим источникам ("Обращение Грузии", "Жизнь картлийских царей"), воздвигла крест cвятая Нино.
© photo: Sputnik / Stringer

Монастырь Джвари - одна из самых известных достопримечательностей Грузии.

Монастырь Джвари - одна из самых известных достопримечательностей Грузии. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Монастырь Джвари - одна из самых известных достопримечательностей Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Стоянка перед храмом всегда заполнена автомобилями.

Стоянка перед храмом всегда заполнена автомобилями. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Стоянка перед храмом всегда заполнена автомобилями.

© photo: Sputnik / Stringer

Согласно историческим источникам, в свое время тут установила крест cвятая Нино, которая принесла в Грузию христианство.

Согласно историческим источникам, в свое время тут установила крест cвятая Нино, которая принесла в Грузию христианство. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Согласно историческим источникам, в свое время тут установила крест cвятая Нино, которая принесла в Грузию христианство.

© photo: Sputnik / Stringer

Монастырь Джвари был построен в первой половине VII века.

Монастырь Джвари был построен в первой половине VII века. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Монастырь Джвари был построен в первой половине VII века.

© photo: Sputnik / Stringer

Отсюда открывается панорамный вид на город Мцхета и его окрестности, и великолепный горный пейзаж.

Отсюда открывается панорамный вид на город Мцхета и его окрестности, и великолепный горный пейзаж. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Отсюда открывается панорамный вид на город Мцхета и его окрестности, и великолепный горный пейзаж.

© photo: Sputnik / Stringer

Отсюда же можно увидеть знаменитое место слияния двух рек - Арагви и Куры.

Отсюда же можно увидеть знаменитое место слияния двух рек - Арагви и Куры. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Отсюда же можно увидеть знаменитое место слияния двух рек - Арагви и Куры.

© photo: Sputnik / Stringer

Полюбоваться окружающими видами и неповторимыми пейзажами приезжает множество туристов.

Полюбоваться окружающими видами и неповторимыми пейзажами приезжает множество туристов. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Полюбоваться окружающими видами и неповторимыми пейзажами приезжает множество туристов.

© photo: Sputnik / Stringer

От стоянки до монастыря рукой подать. Надо лишь немного подняться вверх по каменистой дороге.

От стоянки до монастыря рукой подать. Надо лишь немного подняться вверх по каменистой дороге. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

От стоянки до монастыря рукой подать. Надо лишь немного подняться вверх по каменистой дороге.

© photo: Sputnik / Stringer

На территории монастыря всегда тихо и спокойно, тут царит удивительная атмосфера.

На территории монастыря всегда тихо и спокойно, тут царит удивительная атмосфера. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

На территории монастыря всегда тихо и спокойно, тут царит удивительная атмосфера.

© photo: Sputnik / Stringer

Воздвигнутый на вершине скалистого массива, монастырь служит его органическим завершением и центром всего окружающего ландшафта.

Воздвигнутый на вершине скалистого массива, монастырь служит его органическим завершением и центром всего окружающего ландшафта. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Воздвигнутый на вершине скалистого массива, монастырь служит его органическим завершением и центром всего окружающего ландшафта.

© photo: Sputnik / Stringer

Форма храма является результатом длительных поисков грузинских зодчих, отказавшихся от формы базилики и искавших оптимальную форму центрального крестового храма, с единым внутренним пространством.

Форма храма является результатом длительных поисков грузинских зодчих, отказавшихся от формы базилики и искавших оптимальную форму центрального крестового храма, с единым внутренним пространством. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Форма храма является результатом длительных поисков грузинских зодчих, отказавшихся от формы базилики и искавших оптимальную форму центрального крестового храма, с единым внутренним пространством.

© photo: Sputnik / Stringer

В любую погоду, даже в дождь и холод, тут всегда есть люди.

В любую погоду, даже в дождь и холод, тут всегда есть люди. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

В любую погоду, даже в дождь и холод, тут всегда есть люди.

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