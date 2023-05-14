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Монастырь Джвари: куда не иссякает поток туристов – фото

Монастырь Джвари: куда не иссякает поток туристов – фото

Древний монастырь Джвари – одна из таких достопримечательностей Грузии, куда поток туристов не иссякает зимой и летом. В любую погоду тут всегда много людей 14.05.2023, Sputnik Грузия

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Джвари – грузинский монастырь и храм первой половины VII века. Он расположен на вершине горы у слияния Куры и Арагви близ города Мцхета. Там, согласно историческим источникам ("Обращение Грузии", "Жизнь картлийских царей"), воздвигла крест cвятая Нино.

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