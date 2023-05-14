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Несчастный случай при работах по укреплению скалы в Тбилиси – погибли два человека
Несчастный случай при работах по укреплению скалы в Тбилиси – погибли два человека
Во время работ со скалы на улице Артвини обрушился пласт земли и рабочие оказались под землей. 14.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-14T20:34+0400
2023-05-14T20:34+0400
2023-05-14T20:45+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Двое рабочих погибли во время работ по укреплению скалы в районе Сванетис убани в Тбилиси, сообщил телеканал "Рустави 2". По предварительным данным, во время работ со скалы на улице Артвини обрушился пласт земли и рабочие оказались под землей. В данный момент тела отправлены на экспертизу. По факту возбуждено уголовное дело, которое должно установить причину трагедии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
грузия, новости, происшествия, тбилиси
Несчастный случай при работах по укреплению скалы в Тбилиси – погибли два человека
20:34 14.05.2023 (обновлено: 20:45 14.05.2023)
Во время работ со скалы на улице Артвини обрушился пласт земли и рабочие оказались под землей.
ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Двое рабочих погибли во время работ по укреплению скалы в районе Сванетис убани в Тбилиси, сообщил телеканал "Рустави 2".
По предварительным данным, во время работ со скалы на улице Артвини обрушился пласт земли и рабочие оказались под землей.
В данный момент тела отправлены на экспертизу.
По факту возбуждено уголовное дело, которое должно установить причину трагедии.