https://sputnik-georgia.ru/20230514/neschastnyy-sluchay-pri-rabotakh-po-ukrepleniyu-skaly-v-tbilisi--pogibli-dva-cheloveka-277655944.html

Несчастный случай при работах по укреплению скалы в Тбилиси – погибли два человека

Несчастный случай при работах по укреплению скалы в Тбилиси – погибли два человека

Во время работ со скалы на улице Артвини обрушился пласт земли и рабочие оказались под землей. 14.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Двое рабочих погибли во время работ по укреплению скалы в районе Сванетис убани в Тбилиси, сообщил телеканал "Рустави 2". По предварительным данным, во время работ со скалы на улице Артвини обрушился пласт земли и рабочие оказались под землей. В данный момент тела отправлены на экспертизу. По факту возбуждено уголовное дело, которое должно установить причину трагедии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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