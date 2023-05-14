https://sputnik-georgia.ru/20230514/obvinyaemogo-v-ubiystve-ottsa-otpravili-v-tyurmu-do-prigovora-277653794.html
Обвиняемого в убийстве отца отправили в тюрьму до приговора
Обвиняемого в убийстве отца отправили в тюрьму до приговора
Обвиняемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы по обвинению в умышленном убийстве 14.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-14T15:58+0400
2023-05-14T15:58+0400
2023-05-14T16:54+0400
новости
происшествия
грузия
руставский городской суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23532/59/235325988_185:220:2876:1734_1920x0_80_0_0_1f91dc63e0f212116a551a141dc0ae90.jpg
ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Руставский районный суд избрал заключение 21-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве своего отца 12 мая в Гардабанском районе. На суде задержанный признал свою вину, при этом отметив, что защищал мать и братьев, когда отец с ножом пытался на них напасть. Ранее СМИ сообщили, что, по данным соседей, убитый часто применял насилие в отношении членов семьи. Обвиняемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы по обвинению в умышленном убийстве. Следствие по делу продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23532/59/235325988_442:190:2501:1734_1920x0_80_0_0_ab0e6d3486943f761fd300ef380568d1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, происшествия, грузия, руставский городской суд
новости, происшествия, грузия, руставский городской суд
Обвиняемого в убийстве отца отправили в тюрьму до приговора
15:58 14.05.2023 (обновлено: 16:54 14.05.2023)
Обвиняемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы по обвинению в умышленном убийстве
ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Руставский районный суд избрал заключение 21-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве своего отца 12 мая в Гардабанском районе.
На суде задержанный признал свою вину, при этом отметив, что защищал мать и братьев, когда отец с ножом пытался на них напасть.
Ранее СМИ сообщили, что, по данным соседей, убитый часто применял насилие в отношении членов семьи.
Обвиняемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы по обвинению в умышленном убийстве. Следствие по делу продолжается.