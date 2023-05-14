https://sputnik-georgia.ru/20230514/obvinyaemogo-v-ubiystve-ottsa-otpravili-v-tyurmu-do-prigovora-277653794.html

Обвиняемого в убийстве отца отправили в тюрьму до приговора

Обвиняемого в убийстве отца отправили в тюрьму до приговора

Обвиняемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы по обвинению в умышленном убийстве 14.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-14T15:58+0400

2023-05-14T15:58+0400

2023-05-14T16:54+0400

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происшествия

грузия

руставский городской суд

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ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Руставский районный суд избрал заключение 21-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве своего отца 12 мая в Гардабанском районе. На суде задержанный признал свою вину, при этом отметив, что защищал мать и братьев, когда отец с ножом пытался на них напасть. Ранее СМИ сообщили, что, по данным соседей, убитый часто применял насилие в отношении членов семьи. Обвиняемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы по обвинению в умышленном убийстве. Следствие по делу продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, происшествия, грузия, руставский городской суд