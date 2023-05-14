https://sputnik-georgia.ru/20230514/reyd-po-vyyavleniyu-nezakonnogo-oruzhiya-v-gruzii---zaderzhany-14-chelovek-277653396.html

Рейд по выявлению незаконного оружия в Грузии - задержаны 14 человек

Рейд по выявлению незаконного оружия в Грузии - задержаны 14 человек

Во время обысков полиция изъяла девять пистолетов, карабин, винтовку, обрез, три охотничьих ружья, револьвер, автомат, пять гранат и несколько сотен патронов 14.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-14T15:22+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Сотрудники полиции в Тбилиси и регионах Грузии выявили 9 фактов незаконного приобретения, хранения и ношения оружия и задержали 14 человек, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. По данным следствия из 14 человек пятеро в прошлом уже были судимы за различные преступления. Самому старшему из задержанных 64 года, а самому младшему – 31 год. Во время обысков задержанных, их домов и машин полиция изъяла девять пистолетов, карабин, винтовку, обрез, три охотничьих ружья, револьвер, автомат, пять гранат и несколько сотен патронов В случае подтверждения вины задержанным грозит от трех до семи лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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