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Рейд по выявлению незаконного оружия в Грузии - задержаны 14 человек
Рейд по выявлению незаконного оружия в Грузии - задержаны 14 человек
Во время обысков полиция изъяла девять пистолетов, карабин, винтовку, обрез, три охотничьих ружья, револьвер, автомат, пять гранат и несколько сотен патронов 14.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-14T15:22+0400
2023-05-14T15:22+0400
2023-05-14T15:22+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Сотрудники полиции в Тбилиси и регионах Грузии выявили 9 фактов незаконного приобретения, хранения и ношения оружия и задержали 14 человек, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. По данным следствия из 14 человек пятеро в прошлом уже были судимы за различные преступления. Самому старшему из задержанных 64 года, а самому младшему – 31 год. Во время обысков задержанных, их домов и машин полиция изъяла девять пистолетов, карабин, винтовку, обрез, три охотничьих ружья, револьвер, автомат, пять гранат и несколько сотен патронов В случае подтверждения вины задержанным грозит от трех до семи лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, происшествия, новости, мвд грузии, оружие
грузия, происшествия, новости, мвд грузии, оружие
Рейд по выявлению незаконного оружия в Грузии - задержаны 14 человек
Во время обысков полиция изъяла девять пистолетов, карабин, винтовку, обрез, три охотничьих ружья, револьвер, автомат, пять гранат и несколько сотен патронов
ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Сотрудники полиции в Тбилиси и регионах Грузии выявили 9 фактов незаконного приобретения, хранения и ношения оружия и задержали 14 человек, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
По данным следствия из 14 человек пятеро в прошлом уже были судимы за различные преступления. Самому старшему из задержанных 64 года, а самому младшему – 31 год.
Во время обысков задержанных, их домов и машин полиция изъяла девять пистолетов, карабин, винтовку, обрез, три охотничьих ружья, револьвер, автомат, пять гранат и несколько сотен патронов
В случае подтверждения вины задержанным грозит от трех до семи лет лишения свободы.