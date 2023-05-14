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Ставка рефинансирования в Грузии, Азербайджане и Армении – последние данные

Ставка рефинансирования в Грузии, Азербайджане и Армении – последние данные

Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 10 мая принял решение снизить ставку рефинансирования с 11 до 10,5% 14.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-14T21:06+0400

2023-05-14T21:06+0400

2023-05-14T21:06+0400

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Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики и с марта 2022 года оставлял ставку рефинансирования в размере 11%.Принимая решение смягчить монетарную политику, Комитет Нацбанка учел тенденции и прогнозы по снижению инфляции.Что касается стран-соседей, то Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 3 мая принял решение повысить учетную ставку на 0,25 процентных пункта – до 9%. В предыдущий раз правление ЦБА приняло решение о повышении учетной ставки на 0,25 процентного пункта – с 8,5 до 8,75% в конце марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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