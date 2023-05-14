https://sputnik-georgia.ru/20230514/tyurkolog-ssha-ustroyat-v-turtsii-oranzhevuyu-revolyutsiyu-esli-na-vyborakh-pobedit-erdogan-277649762.html
Тюрколог: США устроят в Турции оранжевую революцию, если на выборах победит Эрдоган
Тюрколог: США устроят в Турции оранжевую революцию, если на выборах победит Эрдоган
Соединенные Штаты считают, что Турция может существовать лишь в виде американского сателлита, в других случаях ее необходимо погрузить в хаос 14.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-14T09:10+0400
2023-05-14T09:10+0400
2023-05-14T11:48+0400
мультимедиа
видео
в мире
сша
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0e/277649463_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0eb01eab4386bfd0346df693c4bc9f51.jpg
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал тюрколог Владимир Аватков. Именно поэтому в случае победы на президентских выборах Эрдогана, который проводит независимую от США политику, Запад попытается устроить госпереворот. Об этом, а также о судьбе российско-турецких проектов в случае победы оппозиции и роли России в сирийско-турецком урегулировании, смотрите в нашем видео.
сша
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0e/277649463_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c2bd25e6e76e01f5e0196ebb07d1116b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, в мире, сша, турция, видео
мультимедиа, видео, в мире, сша, турция, видео
Тюрколог: США устроят в Турции оранжевую революцию, если на выборах победит Эрдоган
09:10 14.05.2023 (обновлено: 11:48 14.05.2023)
Соединенные Штаты считают, что Турция может существовать лишь в виде американского сателлита, в других случаях ее необходимо погрузить в хаос
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал тюрколог Владимир Аватков. Именно поэтому в случае победы на президентских выборах Эрдогана, который проводит независимую от США политику, Запад попытается устроить госпереворот.
Об этом, а также о судьбе российско-турецких проектов в случае победы оппозиции и роли России в сирийско-турецком урегулировании, смотрите в нашем видео.