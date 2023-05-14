https://sputnik-georgia.ru/20230514/tyurkolog-ssha-ustroyat-v-turtsii-oranzhevuyu-revolyutsiyu-esli-na-vyborakh-pobedit-erdogan-277649762.html

Тюрколог: США устроят в Турции оранжевую революцию, если на выборах победит Эрдоган

Тюрколог: США устроят в Турции оранжевую революцию, если на выборах победит Эрдоган

Соединенные Штаты считают, что Турция может существовать лишь в виде американского сателлита, в других случаях ее необходимо погрузить в хаос 14.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-14T09:10+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал тюрколог Владимир Аватков. Именно поэтому в случае победы на президентских выборах Эрдогана, который проводит независимую от США политику, Запад попытается устроить госпереворот. Об этом, а также о судьбе российско-турецких проектов в случае победы оппозиции и роли России в сирийско-турецком урегулировании, смотрите в нашем видео.

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