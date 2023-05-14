https://sputnik-georgia.ru/20230514/vybory-v-turtsii---erdogan-lidiruet-posle-obrabotki-byulleteney-iz-pochti-90-urn-277665773.html

Выборы в Турции - Эрдоган лидирует после обработки бюллетеней из почти 90% урн

Выборы в Турции - Эрдоган лидирует после обработки бюллетеней из почти 90% урн

Явка на участках в стране составила 88,19%, а на участках в зарубежных представительствах в 73 странах и на погранпереходах - 45,5% 14.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-14T23:56+0400

2023-05-14T23:56+0400

2023-05-14T23:56+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 50,13% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,09% после обработки бюллетеней из 89,27% урн избирательных урн на всеобщих выборах в Турции 14 мая, сообщил гостелеканал TRT Haber. Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.Явка на участках в стране составила 88,19%, а на участках в зарубежных представительствах в 73 странах и на погранпереходах - 45,5%Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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