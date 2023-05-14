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Закрыто движение транспорта через перевал на западе Грузии
Закрыто движение транспорта через перевал на западе Грузии
Из-за проливных дождей река Риони вышла из берегов и затопила дорогу 14.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-14T22:57+0400
2023-05-14T22:57+0400
2023-05-14T23:01+0400
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департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Запрещено движение всех видов транспорта на 18-м километре автомобильной дороги внутригосударственного значения – перевал Кутаиси (Чома)-Алпана-Мамисони, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.По информации ведомства, из-за проливных дождей река Риони вышла из берегов и затопила дорогуНа месте разлива реки работают сотрудники Департамента автомобильных дорог.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, департамент автомобильных дорог, риони
грузия, новости, происшествия, департамент автомобильных дорог, риони
Закрыто движение транспорта через перевал на западе Грузии
22:57 14.05.2023 (обновлено: 23:01 14.05.2023)
Из-за проливных дождей река Риони вышла из берегов и затопила дорогу
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Запрещено движение всех видов транспорта на 18-м километре автомобильной дороги внутригосударственного значения – перевал Кутаиси (Чома)-Алпана-Мамисони, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
По информации ведомства, из-за проливных дождей река Риони вышла из берегов и затопила дорогу
На месте разлива реки работают сотрудники Департамента автомобильных дорог.