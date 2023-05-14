https://sputnik-georgia.ru/20230514/zakryto-dvizhenie-transporta-cherez-pereval-na-zapade-gruzii-277665339.html

Закрыто движение транспорта через перевал на западе Грузии

Закрыто движение транспорта через перевал на западе Грузии

Из-за проливных дождей река Риони вышла из берегов и затопила дорогу 14.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-14T22:57+0400

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грузия

новости

происшествия

департамент автомобильных дорог

риони

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Запрещено движение всех видов транспорта на 18-м километре автомобильной дороги внутригосударственного значения – перевал Кутаиси (Чома)-Алпана-Мамисони, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.По информации ведомства, из-за проливных дождей река Риони вышла из берегов и затопила дорогуНа месте разлива реки работают сотрудники Департамента автомобильных дорог.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, департамент автомобильных дорог, риони