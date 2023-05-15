https://sputnik-georgia.ru/20230515/bolshinstvo-kategoricheski-za---khidirbegishvili-ob-otmene-viz-s-rossiey-277700981.html
"Большинство категорически за!" – Хидирбегишвили об отмене виз с Россией
"Большинство категорически за!" – Хидирбегишвили об отмене виз с Россией
Подавляющее большинство граждан Грузии категорически приветствует снятие виз и восстановление прямого авиасообщения с Россией, сказал главный редактор... 15.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-15T19:41+0400
2023-05-15T19:41+0400
2023-05-15T19:54+0400
пресс-центр sputnik грузия
арно хидирбегишвили
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
экспертное мнение
россия отменила визы для граждан грузии
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Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии введен с 15 мая, также снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию."Я имею широкие контакты со всеми слоями общества, могу твердо заявить, что подавляющее большинство категорически приветствует снятие виз и восстановление прямого авиасообщения. И это не только миллионная грузинская диаспора, это и граждане Грузии. Молодежи Грузии интересно поехать, посмотреть, что из себя представляет, так сказать, "страшная Россия", которой ее так пугают", – отметил Хидирбегишвили.Он также подчеркнул, что в Грузии рады и российским туристам, которые "не дебоширят", не шокируют местное население своим внешним видом и близки к грузинам своими традициями и религией.
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арно хидирбегишвили, видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экспертное мнение, россия отменила визы для граждан грузии, видео
арно хидирбегишвили, видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экспертное мнение, россия отменила визы для граждан грузии, видео
"Большинство категорически за!" – Хидирбегишвили об отмене виз с Россией
19:41 15.05.2023 (обновлено: 19:54 15.05.2023)
Подавляющее большинство граждан Грузии категорически приветствует снятие виз и восстановление прямого авиасообщения с Россией, сказал главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии введен с 15 мая, также снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию.
"Я имею широкие контакты со всеми слоями общества, могу твердо заявить, что подавляющее большинство категорически приветствует снятие виз и восстановление прямого авиасообщения. И это не только миллионная грузинская диаспора, это и граждане Грузии. Молодежи Грузии интересно поехать, посмотреть, что из себя представляет, так сказать, "страшная Россия", которой ее так пугают", – отметил Хидирбегишвили.
Он также подчеркнул, что в Грузии рады и российским туристам, которые "не дебоширят", не шокируют местное население своим внешним видом и близки к грузинам своими традициями и религией.