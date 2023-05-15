https://sputnik-georgia.ru/20230515/bolshinstvo-kategoricheski-za---khidirbegishvili-ob-otmene-viz-s-rossiey-277700981.html

"Большинство категорически за!" – Хидирбегишвили об отмене виз с Россией

"Большинство категорически за!" – Хидирбегишвили об отмене виз с Россией

Подавляющее большинство граждан Грузии категорически приветствует снятие виз и восстановление прямого авиасообщения с Россией, сказал главный редактор... 15.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-15T19:41+0400

2023-05-15T19:41+0400

2023-05-15T19:54+0400

пресс-центр sputnik грузия

арно хидирбегишвили

видео

мультимедиа

видео-новости из грузии

экспертное мнение

россия отменила визы для граждан грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0f/277700784_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ca439e083c0911d7375d4122177f6357.jpg

Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии введен с 15 мая, также снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию."Я имею широкие контакты со всеми слоями общества, могу твердо заявить, что подавляющее большинство категорически приветствует снятие виз и восстановление прямого авиасообщения. И это не только миллионная грузинская диаспора, это и граждане Грузии. Молодежи Грузии интересно поехать, посмотреть, что из себя представляет, так сказать, "страшная Россия", которой ее так пугают", – отметил Хидирбегишвили.Он также подчеркнул, что в Грузии рады и российским туристам, которые "не дебоширят", не шокируют местное население своим внешним видом и близки к грузинам своими традициями и религией.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

арно хидирбегишвили, видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экспертное мнение, россия отменила визы для граждан грузии, видео