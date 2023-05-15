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ЧП в центре Тбилиси: сильный пожар в жилом доме - видео очевидца
ЧП в центре Тбилиси: сильный пожар в жилом доме - видео очевидца
В центре Тбилиси в понедельник днем возник сильный пожар в жилом доме на улице Табукашвили. На место прибыли несколько пожарных расчетов, более 10 единиц... 15.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-15T16:09+0400
2023-05-15T16:09+0400
2023-05-15T16:22+0400
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Около полутора часов понадобилось пожарным, чтобы локализовать очаг возгорания и не допустить, чтобы огонь перекинулся на соседние дома. Пожар происходил в непосредственной близости от одного из крупнейших тбилисских отелей "Билтмор". Причины пожара в настоящее время выясняются.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, пожар, пожар в центре тбилиси, чп, происшествия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, пожар, пожар в центре тбилиси, чп, происшествия, видео
ЧП в центре Тбилиси: сильный пожар в жилом доме - видео очевидца
16:09 15.05.2023 (обновлено: 16:22 15.05.2023)
В центре Тбилиси в понедельник днем возник сильный пожар в жилом доме на улице Табукашвили. На место прибыли несколько пожарных расчетов, более 10 единиц спецтехники, полиция и скорая помощь.
Около полутора часов понадобилось пожарным, чтобы локализовать очаг возгорания и не допустить, чтобы огонь перекинулся на соседние дома. Пожар происходил в непосредственной близости от одного из крупнейших тбилисских отелей "Билтмор". Причины пожара в настоящее время выясняются.