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ЧП в центре Тбилиси: сильный пожар в жилом доме - видео очевидца

ЧП в центре Тбилиси: сильный пожар в жилом доме - видео очевидца

В центре Тбилиси в понедельник днем возник сильный пожар в жилом доме на улице Табукашвили. На место прибыли несколько пожарных расчетов, более 10 единиц... 15.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-15T16:09+0400

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Около полутора часов понадобилось пожарным, чтобы локализовать очаг возгорания и не допустить, чтобы огонь перекинулся на соседние дома. Пожар происходил в непосредственной близости от одного из крупнейших тбилисских отелей "Билтмор". Причины пожара в настоящее время выясняются.

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