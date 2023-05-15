https://sputnik-georgia.ru/20230515/dipotnosheniya-v-povestke-dnya--ekspert-o-rossiysko-gruzinskikh-otnosheniyakh-277701870.html

Дипотношения в повестке дня – эксперт о российско-грузинских отношениях

Дипотношения в повестке дня – эксперт о российско-грузинских отношениях

Эксперт считает, что восстановить дипломатические отношения должна Грузия, так как Россия со своей стороны важный шаг уже сделала 15.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-15T20:40+0400

2023-05-15T20:40+0400

2023-05-15T20:40+0400

пресс-центр sputnik грузия

грузия

политика

россия

арно хидирбегишвили

россия отменила визы для граждан грузии

авиасообщение россии и грузии

грузино-российские отношения

пресс-центр

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Полномасштабной торговли, туризма, авиарейсов не может быть без дипломатических отношений между Грузией и Россией, сказал главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили. Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии введен с 15 мая, также снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию. Реакция населения Грузии на отмену визового режима и восстановление авиасообщения с Россией, прогнозы российско-грузинских отношений – об этих и других вопросах Арно Хидирбегишвили поговорил в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. По словам эксперта, сейчас в повестке дня стоит вопрос о восстановлении дипломатических отношений без всяких предусловий с обеих сторон. "Предусловием здесь будет наверняка восстановление территориальной целостности, из Москвы, наверно, скажут, что нам надо подписать договор о неприменении силы. Эти вопросы надо отставить на неопределенное время и перейти в рабочий режим восстановления дипотношений", – сказал Хидирбегишвили. По его мнению, у нынешнего правительства Грузии для этого ресурс найдется. Хидирбегишвили считает, что восстановить дипломатические отношения должна Грузия, так как Россия со своей стороны важный шаг уже сделала. "Мы часто слышим от России, что Грузия сама прервала дипломатические отношения. Вот, Россия сама прервала авиасообщение и сама его восстановила. То есть по логике получается, кто прервал, тот и должен восстановить. Дипломатические отношения должна восстанавливать Грузия, Россия за нее этого сделать не сможет", – считает Арно Хидирбегишвили. Эксперт также сделал прогноз на ближайшее будущее о том, как будут развиваться отношения Грузии и России. Власти Грузии, по словам Хидирбегишвили, сделали свой выбор в пользу национальных ценностей, что повлечет реакцию от Запада. "Я думаю, что в декабре нас ждет еще один шок, когда нам не предоставят статус кандидата в ЕС, будут митинги, и, наконец, все закончится – о НАТО уже речи не будет", – сказал Хидирбегишвили. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, россия, арно хидирбегишвили, россия отменила визы для граждан грузии, авиасообщение россии и грузии, грузино-российские отношения, пресс-центр