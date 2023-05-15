https://sputnik-georgia.ru/20230515/nuzhno-vyderzhat-natisk---ekspert-o-gruzino-rossiyskikh-otnosheniyakh-277697194.html
Нужно выдержать натиск – эксперт о грузино-российских отношениях
Нужно выдержать натиск – эксперт о грузино-российских отношениях
Реакция населения Грузии на отмену визового режима и восстановление авиасообщения с Россией, как это освещают местные СМИ – рассказал главный редактор... 15.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-15T17:24+0400
2023-05-15T17:24+0400
2023-05-15T17:27+0400
пресс-центр sputnik грузия
арно хидирбегишвили
видео
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видео-новости из грузии
экспертное мнение
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Эксперт подробно проанализировал ряд сопутствующих этой теме вопросов, среди которых реакция Запада, цели и задачи США (блокирование железнодорожной дороги Баку-Тбилиси-Карс, препятствование экономическому развитию Китая и стран Средней Азии, а также экономического развития Грузии, Армении, Азербайджана), которые теперь попали под угрозу благодаря улучшению отношений с Россией.Арно Хидирбегишвили также сделал прогноз на ближайшее будущее о том, как будут развиваться отношения Грузии и России."Власть сделала свой выбор, пути назад нет, потому что опасность была не только для Грузии и наших ценностей, опасность постучалась и в двери властных структур. Это как-то разбудило нашу власть. Сейчас выбор сделан однозначно в сторону национальных ценностей. Я думаю, что в декабре нас ждет еще один шок, когда нам не предоставят статус кандидата в ЕС, будут митинги, и, наконец, все закончится – о НАТО уже речи не будет", – сказал Хидирбегишвили.
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арно хидирбегишвили, видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экспертное мнение, видео
арно хидирбегишвили, видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экспертное мнение, видео
Нужно выдержать натиск – эксперт о грузино-российских отношениях
17:24 15.05.2023 (обновлено: 17:27 15.05.2023)
Реакция населения Грузии на отмену визового режима и восстановление авиасообщения с Россией, как это освещают местные СМИ – рассказал главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
Эксперт подробно проанализировал ряд сопутствующих этой теме вопросов, среди которых реакция Запада, цели и задачи США (блокирование железнодорожной дороги Баку-Тбилиси-Карс, препятствование экономическому развитию Китая и стран Средней Азии, а также экономического развития Грузии, Армении, Азербайджана), которые теперь попали под угрозу благодаря улучшению отношений с Россией.
Арно Хидирбегишвили также сделал прогноз на ближайшее будущее о том, как будут развиваться отношения Грузии и России.
"Власть сделала свой выбор, пути назад нет, потому что опасность была не только для Грузии и наших ценностей, опасность постучалась и в двери властных структур. Это как-то разбудило нашу власть. Сейчас выбор сделан однозначно в сторону национальных ценностей. Я думаю, что в декабре нас ждет еще один шок, когда нам не предоставят статус кандидата в ЕС, будут митинги, и, наконец, все закончится – о НАТО уже речи не будет", – сказал Хидирбегишвили.