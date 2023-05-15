https://sputnik-georgia.ru/20230515/nuzhno-vyderzhat-natisk---ekspert-o-gruzino-rossiyskikh-otnosheniyakh-277697194.html

Нужно выдержать натиск – эксперт о грузино-российских отношениях

Нужно выдержать натиск – эксперт о грузино-российских отношениях

Реакция населения Грузии на отмену визового режима и восстановление авиасообщения с Россией, как это освещают местные СМИ – рассказал главный редактор... 15.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-15T17:24+0400

2023-05-15T17:24+0400

2023-05-15T17:27+0400

пресс-центр sputnik грузия

арно хидирбегишвили

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Эксперт подробно проанализировал ряд сопутствующих этой теме вопросов, среди которых реакция Запада, цели и задачи США (блокирование железнодорожной дороги Баку-Тбилиси-Карс, препятствование экономическому развитию Китая и стран Средней Азии, а также экономического развития Грузии, Армении, Азербайджана), которые теперь попали под угрозу благодаря улучшению отношений с Россией.Арно Хидирбегишвили также сделал прогноз на ближайшее будущее о том, как будут развиваться отношения Грузии и России."Власть сделала свой выбор, пути назад нет, потому что опасность была не только для Грузии и наших ценностей, опасность постучалась и в двери властных структур. Это как-то разбудило нашу власть. Сейчас выбор сделан однозначно в сторону национальных ценностей. Я думаю, что в декабре нас ждет еще один шок, когда нам не предоставят статус кандидата в ЕС, будут митинги, и, наконец, все закончится – о НАТО уже речи не будет", – сказал Хидирбегишвили.

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2023

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Sputnik Грузия

арно хидирбегишвили, видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экспертное мнение, видео