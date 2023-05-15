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Опасный рафтинг – в реке Арагви ищут человека
Опасный рафтинг – в реке Арагви ищут человека
По информации СМИ, в надувной лодке находились 11 человек 15.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-15T20:17+0400
2023-05-15T20:17+0400
2023-05-15T20:17+0400
грузия
новости
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душетский район
арагви
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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Спасатели ведут поиски человека, упавшего во время сплава по реке Арагви, в ущелье Гудамакари Душетского района, сообщил Первый канал. По информации СМИ, в надувной лодке находились 11 человек. Первоначально СМИ распространили информацию о двух упавших в воду людях, один из которых погиб. Позже информация не подтвердилась.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
душетский район
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грузия, новости, происшествия, душетский район, арагви
грузия, новости, происшествия, душетский район, арагви
Опасный рафтинг – в реке Арагви ищут человека
По информации СМИ, в надувной лодке находились 11 человек
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Спасатели ведут поиски человека, упавшего во время сплава по реке Арагви, в ущелье Гудамакари Душетского района, сообщил Первый канал.
По информации СМИ, в надувной лодке находились 11 человек.
Первоначально СМИ распространили информацию о двух упавших в воду людях, один из которых погиб. Позже информация не подтвердилась.