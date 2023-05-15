https://sputnik-georgia.ru/20230515/opasnyy-rafting--v-reke-aragvi-ischut-cheloveka-277701720.html

Опасный рафтинг – в реке Арагви ищут человека

Опасный рафтинг – в реке Арагви ищут человека

По информации СМИ, в надувной лодке находились 11 человек 15.05.2023, Sputnik Грузия

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грузия

новости

происшествия

душетский район

арагви

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Спасатели ведут поиски человека, упавшего во время сплава по реке Арагви, в ущелье Гудамакари Душетского района, сообщил Первый канал. По информации СМИ, в надувной лодке находились 11 человек. Первоначально СМИ распространили информацию о двух упавших в воду людях, один из которых погиб. Позже информация не подтвердилась.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

душетский район

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грузия, новости, происшествия, душетский район, арагви