https://sputnik-georgia.ru/20230515/pervyy-armyano-gruzinskiy-festival-po-motivam-mimino-proydet-v-dilizhane-277670407.html
Первый армяно-грузинский фестиваль по мотивам "Мимино" пройдет в Дилижане
Первый армяно-грузинский фестиваль по мотивам "Мимино" пройдет в Дилижане
В рамках культурно-кулинарного фестиваля в армянском городе Дилижан также состоится бизнес-форум 15.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-15T10:22+0400
2023-05-15T10:22+0400
2023-05-15T10:35+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мая – Sputnik. Первый армяно-грузинский культурный и кулинарный фестиваль по мотивам известного советского фильма "Мимино" пройдет 17 июня в городе Дилижан, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на председателя Федерации туризма Армении Мехака Апресяна.На фестивале представят как армянскую, так и грузинскую кухню.Будет создан уникальный в регионе туристический продукт, отметил глава Федерации туризма. "Мимино" Данелия: как создавался культовый киношедевр>>Кроме культурной части запланирован бизнес-форум, где обсудят торгово-экономические отношения, а также рассмотрят туристический потенциал обеих стран и возможность создания единого туристического продукта.По предварительной договоренности с грузинской стороной, место проведения фестиваля будет чередоваться: один год в Дилижане, другой – в Телави (Кахети, Восточная Грузия).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, новости, грузия, армения, телави, кахети
Первый армяно-грузинский фестиваль по мотивам "Мимино" пройдет в Дилижане
10:22 15.05.2023 (обновлено: 10:35 15.05.2023)
В рамках культурно-кулинарного фестиваля в армянском городе Дилижан также состоится бизнес-форум
ТБИЛИСИ, 15 мая – Sputnik.
Первый армяно-грузинский культурный и кулинарный фестиваль по мотивам известного советского фильма "Мимино" пройдет 17 июня в городе Дилижан, сообщает Sputnik Армения
со ссылкой на председателя Федерации туризма Армении Мехака Апресяна.
На фестивале представят как армянскую, так и грузинскую кухню.
"Цель мероприятия – собрать в одном месте представителей обоих народов, и представить армяно-грузинскую культуру, общее наследие и национальную специфику", – сказал Апресян.
Будет создан уникальный в регионе туристический продукт, отметил глава Федерации туризма.
Кроме культурной части запланирован бизнес-форум, где обсудят торгово-экономические отношения, а также рассмотрят туристический потенциал обеих стран и возможность создания единого туристического продукта.
По предварительной договоренности с грузинской стороной, место проведения фестиваля будет чередоваться: один год в Дилижане, другой – в Телави (Кахети, Восточная Грузия).