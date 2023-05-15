https://sputnik-georgia.ru/20230515/pervyy-armyano-gruzinskiy-festival-po-motivam-mimino-proydet-v-dilizhane-277670407.html

Первый армяно-грузинский фестиваль по мотивам "Мимино" пройдет в Дилижане

Первый армяно-грузинский фестиваль по мотивам "Мимино" пройдет в Дилижане

В рамках культурно-кулинарного фестиваля в армянском городе Дилижан также состоится бизнес-форум 15.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-15T10:22+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мая – Sputnik. Первый армяно-грузинский культурный и кулинарный фестиваль по мотивам известного советского фильма "Мимино" пройдет 17 июня в городе Дилижан, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на председателя Федерации туризма Армении Мехака Апресяна.На фестивале представят как армянскую, так и грузинскую кухню.Будет создан уникальный в регионе туристический продукт, отметил глава Федерации туризма. "Мимино" Данелия: как создавался культовый киношедевр>>Кроме культурной части запланирован бизнес-форум, где обсудят торгово-экономические отношения, а также рассмотрят туристический потенциал обеих стран и возможность создания единого туристического продукта.По предварительной договоренности с грузинской стороной, место проведения фестиваля будет чередоваться: один год в Дилижане, другой – в Телави (Кахети, Восточная Грузия).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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