https://sputnik-georgia.ru/20230515/pozhar-v-tsentre-tbilisi---gorit-zhiloy-dom-277682235.html

Пожар в центре Тбилиси – горит жилой дом

Пожар в центре Тбилиси – горит жилой дом

Горит дом за гостиницей The Biltmore Tbilisi Hotel на проспекте Руставели 15.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-15T14:03+0400

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грузия

происшествия

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Жилой многоквартирный дом горит на одной из центральных улиц Тбилиси – улице Табукавшили, информация распространилась в социальных сетях. По информации очевидцев, горящий дом находится за гостиницей The Biltmore Tbilisi Hotel, который расположен на проспекте Руставели. На месте возгорания работают несколько экипажей пожарных. Работы по тушению осложняет ветер. Информация о пострадавших при пожаре не поступала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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