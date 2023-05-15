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Пожар в центре Тбилиси – горит жилой дом
Пожар в центре Тбилиси – горит жилой дом
Горит дом за гостиницей The Biltmore Tbilisi Hotel на проспекте Руставели 15.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-15T14:03+0400
2023-05-15T14:03+0400
2023-05-15T14:27+0400
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происшествия
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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Жилой многоквартирный дом горит на одной из центральных улиц Тбилиси – улице Табукавшили, информация распространилась в социальных сетях. По информации очевидцев, горящий дом находится за гостиницей The Biltmore Tbilisi Hotel, который расположен на проспекте Руставели. На месте возгорания работают несколько экипажей пожарных. Работы по тушению осложняет ветер. Информация о пострадавших при пожаре не поступала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси
Пожар в центре Тбилиси – горит жилой дом
14:03 15.05.2023 (обновлено: 14:27 15.05.2023)
Горит дом за гостиницей The Biltmore Tbilisi Hotel на проспекте Руставели
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Жилой многоквартирный дом горит на одной из центральных улиц Тбилиси – улице Табукавшили, информация распространилась в социальных сетях.
По информации очевидцев, горящий дом находится за гостиницей The Biltmore Tbilisi Hotel, который расположен на проспекте Руставели.
На месте возгорания работают несколько экипажей пожарных. Работы по тушению осложняет ветер.
Информация о пострадавших при пожаре не поступала.