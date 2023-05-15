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https://sputnik-georgia.ru/20230515/pozhar-v-tsentre-tbilisi---gorit-zhiloy-dom-277682235.html
Пожар в центре Тбилиси – горит жилой дом
Пожар в центре Тбилиси – горит жилой дом
Горит дом за гостиницей The Biltmore Tbilisi Hotel на проспекте Руставели 15.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-15T14:03+0400
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грузия
происшествия
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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Жилой многоквартирный дом горит на одной из центральных улиц Тбилиси – улице Табукавшили, информация распространилась в социальных сетях. По информации очевидцев, горящий дом находится за гостиницей The Biltmore Tbilisi Hotel, который расположен на проспекте Руставели. На месте возгорания работают несколько экипажей пожарных. Работы по тушению осложняет ветер. Информация о пострадавших при пожаре не поступала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, тбилиси
грузия, происшествия, новости, тбилиси

Пожар в центре Тбилиси – горит жилой дом

14:03 15.05.2023 (обновлено: 14:27 15.05.2023)
© photo: Sputnik / StringerПожар на улице Табукашвили
Пожар на улице Табукашвили - Sputnik Грузия, 1920, 15.05.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Горит дом за гостиницей The Biltmore Tbilisi Hotel на проспекте Руставели
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Жилой многоквартирный дом горит на одной из центральных улиц Тбилиси – улице Табукавшили, информация распространилась в социальных сетях.
© photo: Sputnik / StringerПожар на улице Табукашвили
Пожар на улице Табукашвили - Sputnik Грузия, 1920, 15.05.2023
Пожар на улице Табукашвили
© photo: Sputnik / Stringer
По информации очевидцев, горящий дом находится за гостиницей The Biltmore Tbilisi Hotel, который расположен на проспекте Руставели.
На месте возгорания работают несколько экипажей пожарных. Работы по тушению осложняет ветер.
Информация о пострадавших при пожаре не поступала.
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