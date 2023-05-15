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Пожар в центре Тбилиси до сих пор не удается локализовать
Пожар в центре Тбилиси до сих пор не удается локализовать
По словам жильцов дома, они слышали звук, похожий на взрыв газа 15.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-15T15:30+0400
2023-05-15T15:30+0400
2023-05-15T15:33+0400
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пожар в центре тбилиси
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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Пожарным из-за ветра до сих пор не удается локализовать огонь в многоквартирном жилом здании на улице Табукашвили в центре Тбилиси, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места события. По словам жильцов дома, здание, которому более ста лет, не в аварийном состоянии и поделено на несколько подъездов. Все жильцы были своевременно эвакуированы. По словам жильцов дома, они слышали звук, похожий на взрыв газа. Сильное задымление на улице Табукашвили видно с разных мест в Тбилиси. Предположительно, очаг возгорания находился на втором этаже. На месте работают несколько экипажей пожарных. Из-за узких ворот пожарные машины не могут подъехать близко к зданию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, пожар в центре тбилиси
грузия, новости, происшествия, пожар в центре тбилиси
Пожар в центре Тбилиси до сих пор не удается локализовать
15:30 15.05.2023 (обновлено: 15:33 15.05.2023)
По словам жильцов дома, они слышали звук, похожий на взрыв газа
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Пожарным из-за ветра до сих пор не удается локализовать огонь в многоквартирном жилом здании на улице Табукашвили в центре Тбилиси, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места события.
По словам жильцов дома, здание, которому более ста лет, не в аварийном состоянии и поделено на несколько подъездов.
Все жильцы были своевременно эвакуированы.
По словам жильцов дома, они слышали звук, похожий на взрыв газа. Сильное задымление на улице Табукашвили видно с разных мест в Тбилиси. Предположительно, очаг возгорания находился на втором этаже.
На месте работают несколько экипажей пожарных. Из-за узких ворот пожарные машины не могут подъехать близко к зданию.