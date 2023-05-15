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Президентские выборы в Турции – страну ждет второй тур

Президентские выборы в Турции – страну ждет второй тур

Если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов, второй тур голосования пройдет 28 мая 15.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-15T08:02+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Ни один кандидат в президенты Турции не набирает необходимые 50% голосов для победы в первом туре выборов, сообщил гостелеканал TRT Haber.Действующий глава государства Тайип Эрдоган набрал 49,34% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу – 45%, обработаны бюллетени 99,9% урн. Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. На пост главы государства претендуют трое: действующий президент 69-летний Эрдоган — единый кандидат от Республиканского альянса, 74-летний Кылычдароглу — от оппозиционного Народного альянса, а также 55-летний Синан Оган — от альянса Ata.Высший избирательный совет Турции опубликует окончательные итоги выборов 19 мая в официальной газете. Если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов, второй тур голосования пройдет 28 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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