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Собаки против грузинских депутатов
Собаки против грузинских депутатов
Депутаты парламента Грузии готовятся принять законопроект, согласно которому будут увеличены штрафы за нарушение правил выгула домашних собак. 15.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-15T16:46+0400
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Выгул собаки без ошейника или поводка на городском бульваре, в парке или сквере повлечет за собой штраф в размере 150 лари (более 60 долларов) вместо предупреждения или штрафа в размере 20 лари (около 8 долларов).Если владелец повторно нарушит закон в течение года, то будет оштрафован на сумму 300 лари (120 долларов) вместо 50 лари (20 долларов). Породы собак, как сообщают авторы законопроекта, будут уточнены во втором чтении.Принятие закона наверняка обрадует многих жителей страны, но вот питомцы явно будут недовольны.
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собаки, общество, мультимедиа
собаки, общество, мультимедиа

Собаки против грузинских депутатов

16:46 15.05.2023 (обновлено: 16:51 15.05.2023)
© SputnikСобаки против депутатов
Собаки против депутатов - Sputnik Грузия, 1920, 15.05.2023
© Sputnik
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Депутаты парламента Грузии готовятся принять законопроект, согласно которому будут увеличены штрафы за нарушение правил выгула домашних собак.
Выгул собаки без ошейника или поводка на городском бульваре, в парке или сквере повлечет за собой штраф в размере 150 лари (более 60 долларов) вместо предупреждения или штрафа в размере 20 лари (около 8 долларов).
Если владелец повторно нарушит закон в течение года, то будет оштрафован на сумму 300 лари (120 долларов) вместо 50 лари (20 долларов). Породы собак, как сообщают авторы законопроекта, будут уточнены во втором чтении.
Принятие закона наверняка обрадует многих жителей страны, но вот питомцы явно будут недовольны.
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