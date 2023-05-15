https://sputnik-georgia.ru/20230515/telo-muzhchiny-obnaruzheno-v-stochnoy-kanave-v-gorode-na-zapade-gruzii-277676990.html
Тело мужчины обнаружено в сточной канаве в городе на западе Грузии
Тело мужчины обнаружено в сточной канаве в городе на западе Грузии
Причины случившегося неизвестны, на месте работают эксперты-криминалисты 15.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-15T12:00+0400
2023-05-15T12:00+0400
2023-05-15T12:07+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Тело молодого мужчины найдено в сточной канаве в городе Зугдиди (Самегрело - Земо Сванети), сообщила телекомпания "Рустави 2". Мужчину в возрасте до 40 лет обнаружили на пересечении улиц Берия и Читадзе. На месте работают полицейские и эксперт-криминалисты. На месте также находится мэр Зугдиди Мамука Цоцерия. О других деталях пока не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, зугдиди, мамука цоцерия, самегрело
происшествия, новости, грузия, зугдиди, мамука цоцерия, самегрело
Тело мужчины обнаружено в сточной канаве в городе на западе Грузии
12:00 15.05.2023 (обновлено: 12:07 15.05.2023)
Причины случившегося неизвестны, на месте работают эксперты-криминалисты
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Тело молодого мужчины найдено в сточной канаве в городе Зугдиди (Самегрело - Земо Сванети), сообщила телекомпания "Рустави 2".
Мужчину в возрасте до 40 лет обнаружили на пересечении улиц Берия и Читадзе.
На месте работают полицейские и эксперт-криминалисты. На месте также находится мэр Зугдиди Мамука Цоцерия.
О других деталях пока не сообщается.