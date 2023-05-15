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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 15 до 21 мая

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 15 до 21 мая

На этой неделе температура воздуха в Тбилиси прогреется максимум до 23 градусов 15.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-15T11:22+0400

2023-05-15T11:22+0400

2023-05-15T11:22+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мая— Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют переменчивую погоду, в столице будут как ясные и солнечные дни, так и местами облачные, и дождливые. В понедельник, 15 мая, в столице преимущественно облачная погода и ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 12 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 18 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 – 17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:13. Во вторник, 16 мая, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:41. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 8 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 22 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:14. В среду, 17 мая, в Тбилиси сохранится ясная, теплая и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:40. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 11 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 23 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:15. В четверг, 18 мая, в Тбилиси ожидается пасмурная погода и ливневые дожди. Восход солнца будет в 05:39. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 13 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 18 градусов. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:16. В пятницу, 19 мая, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 05:38. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 12 градусов, а днем прогреется до 21 градуса тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:17. В субботу, 20 мая, в столице Грузии облачно, пасмурно и дождливо. Восход солнца будет в 05:37. Минимальная температура воздуха ночью составит 16 градусов, днем воздух прогреется до 20 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:18. В воскресенье, 21 мая, в столице Грузии преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 05:36. Минимальная температура воздуха ночью составит 16 градусов, а днем поднимется максимум до 23 градусов тепла. Закат в Тбилиси будет в 20:19.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси