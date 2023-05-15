https://sputnik-georgia.ru/20230515/veteran-sbornoy-gruzii-pomog-tenerife-zavoevat-bronzu-basketbolnoy-ligi-chempionov-277676724.html

Ветеран сборной Грузии помог "Тенерифе" завоевать бронзу баскетбольной Лиги чемпионов

Ветеран сборной Грузии помог "Тенерифе" завоевать бронзу баскетбольной Лиги чемпионов

Благодаря грузинскому баскетболисту "Тенерифе" завоевал бронзовую медаль Лиги чемпионов 15.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-15T11:42+0400

2023-05-15T11:42+0400

2023-05-15T11:42+0400

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георгий шермадини

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ТБИЛИСИ, 15 мая – Sputnik. Центровой баскетбольной сборной Грузии и испанского "Тенерифе" Георгий Шермадини помог клубу одолеть "Уникаху" в матче за бронзовые медали Лиги чемпионов сезона 2022/2023 – 84:79. У центрового сборной Грузии за игру был лучший коэффициент эффективности среди своих одноклубников – 17. Статистика Шермадини за игру внушительна: 26 минут, 12 очков, три подбора, три передачи, два блок-шота и один перехват. Шермадини реализовал четыре из семи двухочковых и четыре из четырех штрафных бросков. "Тенерифе" второй сезон подряд завершает Лигу чемпионов с медалью: в 2022 году команда выиграла чемпионат, на этот раз – третье место. В финале сезона 2022/23 немецкий "Бонн" обыграл иерусалимский "Хапоэль" – 77:70.Георгий Шермадини играет за баскетбольную сборную Грузии с 2006 года. В 17 лет его вызвали в национальную команду, что позволило Шермадини стать самым молодым игроком в ее истории. Вместе со сборной Грузии 34-летний центровой принял участие в четырех чемпионатах Европы, а летом 2023 года впервые сыграет вместе с национальной командой на чемпионате мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, георгий шермадини