https://sputnik-georgia.ru/20230516/chto-zapad-ne-mozhet-prostit-garibashvili--mnenie-eksperta-277722637.html
Что Запад не может "простить" Гарибашвили – мнение эксперта
Что Запад не может "простить" Гарибашвили – мнение эксперта
Запад не может простить консервативные взгляды и ценности премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, сказал главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили... 16.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-16T13:55+0400
2023-05-16T13:55+0400
2023-05-16T14:02+0400
пресс-центр sputnik грузия
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арно хидирбегишвили
экспертное мнение
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Хидирбегишвили утверждает, что премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили Запад никак не простит его выступление на ежегодной Конференции консервативных политических действий в Будапеште, где он однозначно заявил, что Грузия была и останется традиционной, консервативной страной, основанной на национальных ценностях.Эксперт подчеркнул, что это произошло впервые в новейшей истории Грузии, после развала СССР, чтобы лидер Грузии на международной площадке заявлял о безальтернативном курсе страны на традиционные национальные ценности."Естественно, премьер-министру не простят, что у него традиционная, счастливая, гетеросексуальная, грузинская семья, четверо детей. Этим не могут похвастаться ни президент США, ни президенты и руководители всех ведущих стран Евросоюза. У всех, по нашим понятиям, неблагополучные семьи или их вообще нет", – отметил эксперт.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, арно хидирбегишвили, экспертное мнение, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, арно хидирбегишвили, экспертное мнение, видео
Что Запад не может "простить" Гарибашвили – мнение эксперта
13:55 16.05.2023 (обновлено: 14:02 16.05.2023)
Запад не может простить консервативные взгляды и ценности премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, сказал главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
Хидирбегишвили утверждает, что премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили Запад никак не простит его выступление на ежегодной Конференции консервативных политических действий в Будапеште, где он однозначно заявил, что Грузия была и останется традиционной, консервативной страной, основанной на национальных ценностях.
Эксперт подчеркнул, что это произошло впервые в новейшей истории Грузии, после развала СССР, чтобы лидер Грузии на международной площадке заявлял о безальтернативном курсе страны на традиционные национальные ценности.
"Естественно, премьер-министру не простят, что у него традиционная, счастливая, гетеросексуальная, грузинская семья, четверо детей. Этим не могут похвастаться ни президент США, ни президенты и руководители всех ведущих стран Евросоюза. У всех, по нашим понятиям, неблагополучные семьи или их вообще нет", – отметил эксперт.