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Что Запад не может "простить" Гарибашвили – мнение эксперта

Что Запад не может "простить" Гарибашвили – мнение эксперта

Запад не может простить консервативные взгляды и ценности премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, сказал главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили... 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T13:55+0400

2023-05-16T13:55+0400

2023-05-16T14:02+0400

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Хидирбегишвили утверждает, что премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили Запад никак не простит его выступление на ежегодной Конференции консервативных политических действий в Будапеште, где он однозначно заявил, что Грузия была и останется традиционной, консервативной страной, основанной на национальных ценностях.Эксперт подчеркнул, что это произошло впервые в новейшей истории Грузии, после развала СССР, чтобы лидер Грузии на международной площадке заявлял о безальтернативном курсе страны на традиционные национальные ценности."Естественно, премьер-министру не простят, что у него традиционная, счастливая, гетеросексуальная, грузинская семья, четверо детей. Этим не могут похвастаться ни президент США, ни президенты и руководители всех ведущих стран Евросоюза. У всех, по нашим понятиям, неблагополучные семьи или их вообще нет", – отметил эксперт.

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