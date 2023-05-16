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Движение транспорта на перевале близ Кутаиси восстановлено
Движение транспорта на перевале близ Кутаиси восстановлено
Причиной введения ограничений стали оползень и вышедшая из берегов река Риони 16.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-16T11:12+0400
2023-05-16T11:12+0400
2023-05-16T11:12+0400
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новости
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кутаиси
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Движение всех видов транспорта на 18-м и 23-м километрах автодороги внутригосударственного значения, перевал Кутаиси-Алпана-Мамисони, восстановлено, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии. По данным ведомства, причиной введения ограничений стал сошедший большой оползень и вышедшая из берегов река Риони, уровень которой поднялся из-за проливных дождей.На месте была мобилизована соответствующая техника. Открыть участки дороги удалось по завершению очистительных работ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, кутаиси, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, происшествия, кутаиси, департамент автомобильных дорог
Движение транспорта на перевале близ Кутаиси восстановлено
Причиной введения ограничений стали оползень и вышедшая из берегов река Риони
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Движение всех видов транспорта на 18-м и 23-м километрах автодороги внутригосударственного значения, перевал Кутаиси-Алпана-Мамисони, восстановлено, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии.
По данным ведомства, причиной введения ограничений стал сошедший большой оползень и вышедшая из берегов река Риони, уровень которой поднялся из-за проливных дождей.
На месте была мобилизована соответствующая техника. Открыть участки дороги удалось по завершению очистительных работ.