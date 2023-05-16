https://sputnik-georgia.ru/20230516/dvizhenie-transporta-na-perevale-bliz-kutaisi-vosstanovleno-277715218.html

Движение транспорта на перевале близ Кутаиси восстановлено

Движение транспорта на перевале близ Кутаиси восстановлено

Причиной введения ограничений стали оползень и вышедшая из берегов река Риони 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T11:12+0400

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грузия

новости

происшествия

кутаиси

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Движение всех видов транспорта на 18-м и 23-м километрах автодороги внутригосударственного значения, перевал Кутаиси-Алпана-Мамисони, восстановлено, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии. По данным ведомства, причиной введения ограничений стал сошедший большой оползень и вышедшая из берегов река Риони, уровень которой поднялся из-за проливных дождей.На месте была мобилизована соответствующая техника. Открыть участки дороги удалось по завершению очистительных работ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, кутаиси, департамент автомобильных дорог