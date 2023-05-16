https://sputnik-georgia.ru/20230516/ekonomist-koltashov-vygoden-li-rossii-obval-amerikanskoy-ekonomiki-277710274.html

Экономист Колташов: выгоден ли России обвал американской экономики?

Экономист Колташов: выгоден ли России обвал американской экономики?

Экономику США можно сравнить с раковым больным, которого вместо лечения подсадили на наркотики в виде бесконечных займов 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T10:11+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал директор Института нового общества Василий Колташов. Зачем Байден и американские СМИ все чаще говорят о дефолте в США? Как экономические проблемы в Америке скажутся на России и Китае? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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