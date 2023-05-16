Гейдар Алиев сделал невозможное возможным вместе с Грузией и Турцией – Папуашвили
© Courtesy of Parliament of GeorgiaШалва Папуашвили на специальном заседании Милли Меджлиса Азербайджана, посвященном 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева
© Courtesy of Parliament of Georgia
Выдающийся политик заслужил репутацию дальновидного и уважаемого лидера на международной арене, отметил Папуашвили
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Президент Гейдар Алиев наряду с властями Грузии и Турции сделал невозможное возможным, восстановив торговые маршруты между Европой и Азией, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Грузинская парламентская делегация во главе с Папуашвили находится в Баку с двухдневным официальным визитом. В первый день визита состоялась встреча спикера парламента Грузии с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
© Courtesy of Parliament of GeorgiaШалва Папуашвили на специальном заседании Милли Меджлиса Азербайджана, посвященном 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева
Шалва Папуашвили на специальном заседании Милли Меджлиса Азербайджана, посвященном 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева
© Courtesy of Parliament of Georgia
Во вторник Папуашвили выступил с речью на специальном заседании Милли Меджлиса (национальное собрание) Азербайджана, посвященном 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.
"Президент Алиев и современные ему грузинские и турецкие лидеры сделали невозможное возможным. Мало кто мог представить важность таких дальновидных проектов, которые постепенно восстановили старые торговые маршруты и которые сегодня представляют собой ключевое связующее звено между Европой и Азией", – cказал Папуашвили.
Как отметил спикер парламенте, транзитные маршруты энергоресурсов, фундамент которых был заложен совместными усилиями Азербайджана, Грузии и Турции и под выдающимся руководством президента Алиева, являются прекрасным примером великого стратегического видения.
По его словам, президент Гейдар Алиев был большим сторонником мира и стабильности в Кавказском регионе, а его важная роль в укреплении связей между Грузией и Азербайджаном превратила историческую дружбу в прочное стратегическое партнерство.
Именно это, по словам Шалвы Папуашвили, особенно ценит правительство Грузии.
© Courtesy of Parliament of GeorgiaШалва Папуашвили на специальном заседании Милли Меджлиса Азербайджана, посвященном 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева
Шалва Папуашвили на специальном заседании Милли Меджлиса Азербайджана, посвященном 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева
© Courtesy of Parliament of Georgia
"В этот знаменательный и исторический день хочу пожелать азербайджанскому народу мира, успехов и благополучия. Мы готовы и дальше укреплять двусторонние связи между нашими парламентами, странами и народами", – отметил Папуашвили.
По его словам, Гейдар Алиев, исторический государственный деятель и выдающийся политик, заслужил репутацию известного, дальновидного и уважаемого лидера на международной арене.
"Он оставил наследие, которое выдержало испытание временем и которое послужит образцом для подражания для многих поколений. Опираясь на это богатое наследие, важно способствовать дальнейшему развитию Азербайджана, миру и стабильности в Кавказском регионе", – подчеркнул Папуашвили.
Как отметил глава грузинского парламента в своем выступлении, президент Гейдар Алиев был национальным лидером, сыгравшим ведущую роль в формировании современного Азербайджана.
"После трудных первых лет независимости Азербайджана господин Алиев укрепил национальный дух азербайджанского народа, способствовал национальному пробуждению и заложил прочный фундамент национальной государственности", – отметил Папуашвили.
© Courtesy of Parliament of GeorgiaШалва Папуашвили на специальном заседании Милли Меджлиса Азербайджана, посвященном 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева
Шалва Папуашвили на специальном заседании Милли Меджлиса Азербайджана, посвященном 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева
© Courtesy of Parliament of Georgia
По его словам, осуществляя эффективную политику в различных направлениях, Алиев превратил страну в сильное, стабильное и успешное государство.
"В результате президент Гейдар Алиев завоевал самое ценное, что есть на свете – сердце собственного народа", – подчеркнул Папуашвили.
Десятого мая исполнилось 100 лет со дня рождения третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева. В Азербайджане 2023 год объявлен "Годом Гейдара Алиева".
В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море.
© Courtesy of Parliament of GeorgiaШалва Папуашвили на специальном заседании Милли Меджлиса Азербайджана, посвященном 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева
Шалва Папуашвили на специальном заседании Милли Меджлиса Азербайджана, посвященном 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева
© Courtesy of Parliament of Georgia
Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.
Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона: железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.
Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии.