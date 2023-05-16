https://sputnik-georgia.ru/20230516/geydar-aliev-sdelal-nevozmozhnoe-vozmozhnym-vmeste-s-gruziey-i-turtsiey--papuashvili-277726776.html

Гейдар Алиев сделал невозможное возможным вместе с Грузией и Турцией – Папуашвили

Гейдар Алиев сделал невозможное возможным вместе с Грузией и Турцией – Папуашвили

Выдающийся политик заслужил репутацию дальновидного и уважаемого лидера на международной арене, отметил Папуашвили 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T15:30+0400

2023-05-16T15:30+0400

2023-05-16T15:30+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Президент Гейдар Алиев наряду с властями Грузии и Турции сделал невозможное возможным, восстановив торговые маршруты между Европой и Азией, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Грузинская парламентская делегация во главе с Папуашвили находится в Баку с двухдневным официальным визитом. В первый день визита состоялась встреча спикера парламента Грузии с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Во вторник Папуашвили выступил с речью на специальном заседании Милли Меджлиса (национальное собрание) Азербайджана, посвященном 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева. Как отметил спикер парламенте, транзитные маршруты энергоресурсов, фундамент которых был заложен совместными усилиями Азербайджана, Грузии и Турции и под выдающимся руководством президента Алиева, являются прекрасным примером великого стратегического видения. По его словам, президент Гейдар Алиев был большим сторонником мира и стабильности в Кавказском регионе, а его важная роль в укреплении связей между Грузией и Азербайджаном превратила историческую дружбу в прочное стратегическое партнерство.Именно это, по словам Шалвы Папуашвили, особенно ценит правительство Грузии. "В этот знаменательный и исторический день хочу пожелать азербайджанскому народу мира, успехов и благополучия. Мы готовы и дальше укреплять двусторонние связи между нашими парламентами, странами и народами", – отметил Папуашвили. По его словам, Гейдар Алиев, исторический государственный деятель и выдающийся политик, заслужил репутацию известного, дальновидного и уважаемого лидера на международной арене. Как отметил глава грузинского парламента в своем выступлении, президент Гейдар Алиев был национальным лидером, сыгравшим ведущую роль в формировании современного Азербайджана. "После трудных первых лет независимости Азербайджана господин Алиев укрепил национальный дух азербайджанского народа, способствовал национальному пробуждению и заложил прочный фундамент национальной государственности", – отметил Папуашвили. По его словам, осуществляя эффективную политику в различных направлениях, Алиев превратил страну в сильное, стабильное и успешное государство. "В результате президент Гейдар Алиев завоевал самое ценное, что есть на свете – сердце собственного народа", – подчеркнул Папуашвили. Десятого мая исполнилось 100 лет со дня рождения третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева. В Азербайджане 2023 год объявлен "Годом Гейдара Алиева". В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути. Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона: железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузино-азербайджанские отношения, грузия, новости, политика, азербайджан, турция, европа, шалва папуашвили, ильхам алиев