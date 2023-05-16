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"Грузинская мечта" провалила внесение изменений в "Избирательный кодекс"
"Грузинская мечта" провалила внесение изменений в "Избирательный кодекс"
Речь идет об изменениях для членов участковых избирательных комиссий, назначенных политическими партиями, согласно которым для них обязательно наличие... 16.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-16T22:34+0400
2023-05-16T22:34+0400
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мамука мдинарадзе
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избирательный кодекс грузии
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" согласилась с парламентской оппозицией и провалила на пленарном заседании проект планируемых изменений в "Избирательный кодекс", которые связаны с вопросом аттестации членов избирательной комиссии. Речь идет об изменениях для членов участковых избирательных комиссий, назначенных политическими партиями, согласно которым для них обязательно наличие сертификата члена избирательной комиссии. Оппозиция увидела в инициативе опасность остаться без членов участковых избирательных комиссий оппозиционных партий. Действующий закон содержит перечень обязательных требований, которым должно отвечать лицо для назначения на должность члена участковой избирательной комиссии. Одним из таких критериев является наличие сертификата члена участковой избирательной комиссии. Однако избирательное законодательство включает в себя исключение, согласно которому члены участковой избирательной комиссии, назначенные политическими партиями, не обязаны иметь соответствующий сертификат.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, грузинская мечта, избирательный кодекс грузии, парламент грузии
грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, грузинская мечта, избирательный кодекс грузии, парламент грузии

"Грузинская мечта" провалила внесение изменений в "Избирательный кодекс"

22:34 16.05.2023
© Parliament of GeorgiaМамука Мдинарадзе
Мамука Мдинарадзе - Sputnik Грузия, 1920, 16.05.2023
© Parliament of Georgia
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Речь идет об изменениях для членов участковых избирательных комиссий, назначенных политическими партиями, согласно которым для них обязательно наличие сертификата члена избирательной комиссии
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" согласилась с парламентской оппозицией и провалила на пленарном заседании проект планируемых изменений в "Избирательный кодекс", которые связаны с вопросом аттестации членов избирательной комиссии.
Речь идет об изменениях для членов участковых избирательных комиссий, назначенных политическими партиями, согласно которым для них обязательно наличие сертификата члена избирательной комиссии. Оппозиция увидела в инициативе опасность остаться без членов участковых избирательных комиссий оппозиционных партий.

"Мы удовлетворим вашу просьбу и снимем вопрос с повестки дня", – обратился к оппозиции председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

Действующий закон содержит перечень обязательных требований, которым должно отвечать лицо для назначения на должность члена участковой избирательной комиссии.
Одним из таких критериев является наличие сертификата члена участковой избирательной комиссии. Однако избирательное законодательство включает в себя исключение, согласно которому члены участковой избирательной комиссии, назначенные политическими партиями, не обязаны иметь соответствующий сертификат.
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