https://sputnik-georgia.ru/20230516/gruzinskaya-mechta-provalila-vnesenie-izmeneniy-v-izbiratelnyy-kodeks-277738630.html

"Грузинская мечта" провалила внесение изменений в "Избирательный кодекс"

"Грузинская мечта" провалила внесение изменений в "Избирательный кодекс"

Речь идет об изменениях для членов участковых избирательных комиссий, назначенных политическими партиями, согласно которым для них обязательно наличие... 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T22:34+0400

2023-05-16T22:34+0400

2023-05-16T22:34+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" согласилась с парламентской оппозицией и провалила на пленарном заседании проект планируемых изменений в "Избирательный кодекс", которые связаны с вопросом аттестации членов избирательной комиссии. Речь идет об изменениях для членов участковых избирательных комиссий, назначенных политическими партиями, согласно которым для них обязательно наличие сертификата члена избирательной комиссии. Оппозиция увидела в инициативе опасность остаться без членов участковых избирательных комиссий оппозиционных партий. Действующий закон содержит перечень обязательных требований, которым должно отвечать лицо для назначения на должность члена участковой избирательной комиссии. Одним из таких критериев является наличие сертификата члена участковой избирательной комиссии. Однако избирательное законодательство включает в себя исключение, согласно которому члены участковой избирательной комиссии, назначенные политическими партиями, не обязаны иметь соответствующий сертификат.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, грузинская мечта, избирательный кодекс грузии, парламент грузии