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Иностранный турист погиб во время рафтинга в Грузии – СМИ

Иностранный турист погиб во время рафтинга в Грузии – СМИ

Из-за поднявшегося уровня воды в реке Арагви рафтинг был запрещен 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T12:37+0400

2023-05-16T12:37+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Спасатели обнаружили тело туриста, гражданина Литвы, в ущелье Гудамкари, сообщила телекомпания "Формула".Гражданина Литвы вместе с еще одним туристом, тело которого спасатели обнаружили накануне, унесло течением горной реки Араги во время рафтинга. Поисково-спасательная работа с применением тяжелой техники продолжалась всю ночь. По информации местных жителей, рафтинг в этом месте был запрещен, правоохранители выясняют, каким образом туристы оказались на этой территории. Были допрошены туристы, которые сплавлялись вместе с погибшими, а также человек, сдавший лодку в аренду. Местные жители также сообщили, что из-за дождей уровень воды в реке поднялся, туристы на лодках вероятно врезались в деревья, которые упали в реку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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