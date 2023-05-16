Как тушили крупный пожар в самом центре Тбилиси – фото
Пожар в жилом доме на улице Табукашвили вспыхнул днем.
Пожар в жилом доме на улице Табукашвили вспыхнул днем.
На место прибыло сразу несколько пожарных расчетов.
На место прибыло сразу несколько пожарных расчетов.
Всего в тушении участвовало 13 бригад пожарных-спасателей.
Всего в тушении участвовало 13 бригад пожарных-спасателей.
Во время работ по ликвидации пожара движение автомобилей по улице Табукашвили было перекрыто полицией.
Во время работ по ликвидации пожара движение автомобилей по улице Табукашвили было перекрыто полицией.
Более 10 единиц спецтехники было направлено на место ЧП для ликвидации пожара.
Более 10 единиц спецтехники было направлено на место ЧП для ликвидации пожара.
На месте работали представители всех грузинских телеканалов. Многие вели прямой репортаж с места событий.
На месте работали представители всех грузинских телеканалов. Многие вели прямой репортаж с места событий.
Причины пожара пока выясняет следствие.
Причины пожара пока выясняет следствие.
По предварительной информации, возгорание произошло из-за халатности рабочего во время ремонтных работ.
По предварительной информации, возгорание произошло из-за халатности рабочего во время ремонтных работ.
Во время пожара жильцы дома были эвакуированы, никто не пострадал.
Во время пожара жильцы дома были эвакуированы, никто не пострадал.
Возгорание было настолько сильным, что дым от пожара был виден издалека.
Возгорание было настолько сильным, что дым от пожара был виден издалека.
После пожара выяснилось, что в этом доме проживал грузинский художник Георгий Дундуа, который потерял в огне почти 80% своих картин.
После пожара выяснилось, что в этом доме проживал грузинский художник Георгий Дундуа, который потерял в огне почти 80% своих картин.
Художник готовился к выставке в Тбилиси, которая должная начаться 20 мая. Часть работ художнику удалось спасти благодаря пожарным-спасателям. Несмотря на то, что большая часть картин уничтожена, художник заявил, что все равно проведет свою выставку.
Художник готовился к выставке в Тбилиси, которая должная начаться 20 мая. Часть работ художнику удалось спасти благодаря пожарным-спасателям. Несмотря на то, что большая часть картин уничтожена, художник заявил, что все равно проведет свою выставку.