https://sputnik-georgia.ru/20230516/kak-tushili-krupnyy-pozhar-v-samom-tsentre-tbilisi---foto-277720386.html

Как тушили крупный пожар в самом центре Тбилиси – фото

Как тушили крупный пожар в самом центре Тбилиси – фото

Крупный пожар произошел в жилом доме старой постройки на улице Табукашвили, напротив одного из крупнейших отелей в Тбилиси Biltmore. Смотрите в фотоленте... 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T13:48+0400

2023-05-16T13:48+0400

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пожар

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В жилом здании на момент пожара проживали люди, которых эвакуировали. По предварительным данным, возгорание произошло из-за халатности рабочего в ходе ремонтных работ.

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