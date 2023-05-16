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https://sputnik-georgia.ru/20230516/kak-tushili-krupnyy-pozhar-v-samom-tsentre-tbilisi---foto-277720386.html
Как тушили крупный пожар в самом центре Тбилиси – фото
Как тушили крупный пожар в самом центре Тбилиси – фото
Крупный пожар произошел в жилом доме старой постройки на улице Табукашвили, напротив одного из крупнейших отелей в Тбилиси Biltmore. Смотрите в фотоленте... 16.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-16T13:48+0400
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пожар
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В жилом здании на момент пожара проживали люди, которых эвакуировали. По предварительным данным, возгорание произошло из-за халатности рабочего в ходе ремонтных работ.
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пожар, пожар в центре тбилиси, происшествия, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, фото
пожар, пожар в центре тбилиси, происшествия, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, фото

Как тушили крупный пожар в самом центре Тбилиси – фото

13:48 16.05.2023 (обновлено: 14:00 16.05.2023)
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Крупный пожар произошел в жилом доме старой постройки на улице Табукашвили, напротив одного из крупнейших отелей в Тбилиси Biltmore. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с места ЧП.
В жилом здании на момент пожара проживали люди, которых эвакуировали. По предварительным данным, возгорание произошло из-за халатности рабочего в ходе ремонтных работ.
© photo: Sputnik / Stringer

Пожар в жилом доме на улице Табукашвили вспыхнул днем.

Пожар в жилом доме на улице Табукашвили вспыхнул днем. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Пожар в жилом доме на улице Табукашвили вспыхнул днем.

© photo: Sputnik / Stringer

На место прибыло сразу несколько пожарных расчетов.

На место прибыло сразу несколько пожарных расчетов. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

На место прибыло сразу несколько пожарных расчетов.

© photo: Sputnik / Stringer

Всего в тушении участвовало 13 бригад пожарных-спасателей.

Всего в тушении участвовало 13 бригад пожарных-спасателей. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Всего в тушении участвовало 13 бригад пожарных-спасателей.

© photo: Sputnik / Stringer

Во время работ по ликвидации пожара движение автомобилей по улице Табукашвили было перекрыто полицией.

Во время работ по ликвидации пожара движение автомобилей по улице Табукашвили было перекрыто полицией. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Во время работ по ликвидации пожара движение автомобилей по улице Табукашвили было перекрыто полицией.

© photo: Sputnik / Stringer

Более 10 единиц спецтехники было направлено на место ЧП для ликвидации пожара.

Более 10 единиц спецтехники было направлено на место ЧП для ликвидации пожара. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Более 10 единиц спецтехники было направлено на место ЧП для ликвидации пожара.

© photo: Sputnik / Stringer

На месте работали представители всех грузинских телеканалов. Многие вели прямой репортаж с места событий.

На месте работали представители всех грузинских телеканалов. Многие вели прямой репортаж с места событий. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

На месте работали представители всех грузинских телеканалов. Многие вели прямой репортаж с места событий.

© photo: Sputnik / Stringer

Причины пожара пока выясняет следствие.

Причины пожара пока выясняет следствие. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Причины пожара пока выясняет следствие.

© photo: Sputnik / Stringer

По предварительной информации, возгорание произошло из-за халатности рабочего во время ремонтных работ.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за халатности рабочего во время ремонтных работ. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

По предварительной информации, возгорание произошло из-за халатности рабочего во время ремонтных работ.

© photo: Sputnik / Stringer

Во время пожара жильцы дома были эвакуированы, никто не пострадал.

Во время пожара жильцы дома были эвакуированы, никто не пострадал. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Во время пожара жильцы дома были эвакуированы, никто не пострадал.

© photo: Sputnik / Stringer

Возгорание было настолько сильным, что дым от пожара был виден издалека.

Возгорание было настолько сильным, что дым от пожара был виден издалека. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Возгорание было настолько сильным, что дым от пожара был виден издалека.

© photo: Sputnik / Stringer

После пожара выяснилось, что в этом доме проживал грузинский художник Георгий Дундуа, который потерял в огне почти 80% своих картин.

После пожара выяснилось, что в этом доме проживал грузинский художник Георгий Дундуа, который потерял в огне почти 80% своих картин. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

После пожара выяснилось, что в этом доме проживал грузинский художник Георгий Дундуа, который потерял в огне почти 80% своих картин.

© photo: Sputnik / Stringer

Художник готовился к выставке в Тбилиси, которая должная начаться 20 мая. Часть работ художнику удалось спасти благодаря пожарным-спасателям. Несмотря на то, что большая часть картин уничтожена, художник заявил, что все равно проведет свою выставку.

Художник готовился к выставке в Тбилиси, которая должная начаться 20 мая. Часть работ художнику удалось спасти благодаря пожарным-спасателям. Несмотря на то, что большая часть картин уничтожена, художник заявил, что все равно проведет свою выставку. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Художник готовился к выставке в Тбилиси, которая должная начаться 20 мая. Часть работ художнику удалось спасти благодаря пожарным-спасателям. Несмотря на то, что большая часть картин уничтожена, художник заявил, что все равно проведет свою выставку.

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