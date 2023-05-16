https://sputnik-georgia.ru/20230516/kto-zabetoniroval-derevya-na-znamenitom-kurorte-gruzii-277734143.html
Кто забетонировал деревья на знаменитом курорте Грузии?
Кто забетонировал деревья на знаменитом курорте Грузии?
Появившееся в соцсети фото вызвало волну возмущения среди жителей Грузии 16.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-16T19:23+0400
2023-05-16T19:23+0400
2023-05-16T19:23+0400
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сурами
национальное лесное агентство
хашурский район
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Хвойные деревья в курортном поселке Сурами (регион Шида Картли) были самовольно забетонированы частным лицом, говорится в сообщении департамента надзора за окружающей средой Грузии.На днях в социальной сети появилось фото из поселения Баянтхеви курорта Сурами, где видно, что хвойные деревья вокруг залиты бетоном. Фотография вызвала возмущение и критику жителей Грузии, которые потребовали реакции от городских служб и наказания виновных. По данным ведомства, незаконно была забетонирована дорога до дома, в том числе и деревья. Сотрудники Национального лесного агентства еще 11 мая обнаружили несколько фактов незаконного присвоения лесного фонда, после чего было начато административное дело, однако на тот момент территория не была забетонирована, и для этого не велись никакие работы, сообщили в ведомстве.Работы по бетонированию территории нарушитель провел в выходные дни, с 12 по 14 мая, отметили в департаменте. При изучении обстоятельств выяснилось, что часть забетонированной площади (267 кв. м) – территория государственного леса, а 117 кв. м – муниципальная территория. В настоящее время идут работы по снятию бетона, после чего сотрудники Национального лесного агентства и Департамента надзора за окружающей средой примут соответствующие меры. Сотрудники изучат и рассчитают ущерб, нанесенный окружающей среде. Как сообщили в мэрии Хашурского района, в том случае, если гражданин вовремя не устранит нарушение и не вернет территорию в прежнее состояние, на него будут наложены соответствующие строгие санкции. В мэрии призвали население бережно относиться к окружающей среде и не нарушать закон.Сурами – популярный в Грузии и за ее пределами курорт, климат которого благоприятен для людей с легочными заболеваниями. Основная достопримечательность поселка городского типа – знаменитая Сурамская крепость, построенная примерно в XII веке. Она расположилась на отвесных скалах и заняла площадь в 1 200 кв. м. Сурамская крепость выдержала многие осады врагов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, сурами, национальное лесное агентство, хашурский район
грузия, новости, происшествия, сурами, национальное лесное агентство, хашурский район
Кто забетонировал деревья на знаменитом курорте Грузии?
Появившееся в соцсети фото вызвало волну возмущения среди жителей Грузии
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Хвойные деревья в курортном поселке Сурами (регион Шида Картли) были самовольно забетонированы частным лицом, говорится в сообщении департамента надзора за окружающей средой Грузии.
На днях в социальной сети появилось фото из поселения Баянтхеви курорта Сурами, где видно, что хвойные деревья вокруг залиты бетоном. Фотография вызвала возмущение и критику жителей Грузии, которые потребовали реакции от городских служб и наказания виновных.
По данным ведомства, незаконно была забетонирована дорога до дома, в том числе и деревья.
Сотрудники Национального лесного агентства еще 11 мая обнаружили несколько фактов незаконного присвоения лесного фонда, после чего было начато административное дело, однако на тот момент территория не была забетонирована, и для этого не велись никакие работы, сообщили в ведомстве.
Работы по бетонированию территории нарушитель провел в выходные дни, с 12 по 14 мая, отметили в департаменте. При изучении обстоятельств выяснилось, что часть забетонированной площади (267 кв. м) – территория государственного леса, а 117 кв. м – муниципальная территория.
В настоящее время идут работы по снятию бетона, после чего сотрудники Национального лесного агентства и Департамента надзора за окружающей средой примут соответствующие меры. Сотрудники изучат и рассчитают ущерб, нанесенный окружающей среде.
Как сообщили в мэрии Хашурского района, в том случае, если гражданин вовремя не устранит нарушение и не вернет территорию в прежнее состояние, на него будут наложены соответствующие строгие санкции.
В мэрии призвали население бережно относиться к окружающей среде и не нарушать закон.
Сурами – популярный в Грузии и за ее пределами курорт, климат которого благоприятен для людей с легочными заболеваниями. Основная достопримечательность поселка городского типа – знаменитая Сурамская крепость, построенная примерно в XII веке. Она расположилась на отвесных скалах и заняла площадь в 1 200 кв. м. Сурамская крепость выдержала многие осады врагов.