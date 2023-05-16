https://sputnik-georgia.ru/20230516/meriya-zapustila-prilozhenie-fix-tbilisi-dlya-reagirovaniya-na-infrastrukturnye-problemy-277729506.html

Мэрия запустила приложение Fix Tbilisi для реагирования на инфраструктурные проблемы

Мэрия запустила приложение Fix Tbilisi для реагирования на инфраструктурные проблемы

Мэр столицы Каха Каладзе призвал горожан вместе бороться с фактами вандализма 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T16:48+0400

2023-05-16T16:48+0400

2023-05-16T16:48+0400

тбилиси

мэрия тбилиси

грузия

новости

каха каладзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23487/02/234870271_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_8b6aef96533229e1493161fb7c83173c.jpg

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Специальное мобильное приложение Fix Tbilisi, через которое горожане смогут информировать муниципальные власти о поврежденной инфраструктуре, запустила мэрия Тбилиси, сообщает пресс-служба ведомства. Приложение объединяет четыре категории проблем: повреждение дорожной инфраструктуры, деревьев и растений, наружного освещения и парковой инфраструктуры. Fix Tbilisi можно скачать в интернет-магазине Google Play или App Store. По словам градоначальника, гражданин, отправивший сообщение, будет получать информацию от муниципальных служб о том, как проходит устранение проблемы, а также о ее полном устранении. Кроме того, в приложении будет две графы, с помощью которых пользователь сможет следить за тем, сколько запросов он уже отправил в мэрию и сколько из них удалось решить. "Это приложение сделает ситуацию еще проще. Я хотел бы поблагодарить всех людей, которые заботятся о городе, ежедневно участвуют в решении различных проблем и предоставляют нам информацию через соцсети или горячую линию", – сказал мэр. На презентации приложения Fix Tbilisi Каладзе призвал горожан вместе бороться с фактами вандализма, а также объяснять подрастающему поколению, что все, что делается в городе – новые парки, обновленные проспекты, ухоженные улицы – делается для них. На сегодняшний день граждане сообщают о повреждениях инфраструктуры с помощью горячей линии мэрии Тбилиси и районных управ или соцсетей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

тбилиси, мэрия тбилиси, грузия, новости, каха каладзе