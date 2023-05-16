https://sputnik-georgia.ru/20230516/meriya-zapustila-prilozhenie-fix-tbilisi-dlya-reagirovaniya-na-infrastrukturnye-problemy-277729506.html
Мэрия запустила приложение Fix Tbilisi для реагирования на инфраструктурные проблемы
Мэрия запустила приложение Fix Tbilisi для реагирования на инфраструктурные проблемы
Мэр столицы Каха Каладзе призвал горожан вместе бороться с фактами вандализма 16.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-16T16:48+0400
2023-05-16T16:48+0400
2023-05-16T16:48+0400
тбилиси
мэрия тбилиси
грузия
новости
каха каладзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23487/02/234870271_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_8b6aef96533229e1493161fb7c83173c.jpg
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Специальное мобильное приложение Fix Tbilisi, через которое горожане смогут информировать муниципальные власти о поврежденной инфраструктуре, запустила мэрия Тбилиси, сообщает пресс-служба ведомства. Приложение объединяет четыре категории проблем: повреждение дорожной инфраструктуры, деревьев и растений, наружного освещения и парковой инфраструктуры. Fix Tbilisi можно скачать в интернет-магазине Google Play или App Store. По словам градоначальника, гражданин, отправивший сообщение, будет получать информацию от муниципальных служб о том, как проходит устранение проблемы, а также о ее полном устранении. Кроме того, в приложении будет две графы, с помощью которых пользователь сможет следить за тем, сколько запросов он уже отправил в мэрию и сколько из них удалось решить. "Это приложение сделает ситуацию еще проще. Я хотел бы поблагодарить всех людей, которые заботятся о городе, ежедневно участвуют в решении различных проблем и предоставляют нам информацию через соцсети или горячую линию", – сказал мэр. На презентации приложения Fix Tbilisi Каладзе призвал горожан вместе бороться с фактами вандализма, а также объяснять подрастающему поколению, что все, что делается в городе – новые парки, обновленные проспекты, ухоженные улицы – делается для них. На сегодняшний день граждане сообщают о повреждениях инфраструктуры с помощью горячей линии мэрии Тбилиси и районных управ или соцсетей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23487/02/234870271_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_2b148bab6f528b80f4777e74e7101c79.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тбилиси, мэрия тбилиси, грузия, новости, каха каладзе
тбилиси, мэрия тбилиси, грузия, новости, каха каладзе
Мэрия запустила приложение Fix Tbilisi для реагирования на инфраструктурные проблемы
Мэр столицы Каха Каладзе призвал горожан вместе бороться с фактами вандализма
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Специальное мобильное приложение Fix Tbilisi, через которое горожане смогут информировать муниципальные власти о поврежденной инфраструктуре, запустила мэрия Тбилиси, сообщает пресс-служба ведомства.
Приложение объединяет четыре категории проблем: повреждение дорожной инфраструктуры, деревьев и растений, наружного освещения и парковой инфраструктуры. Fix Tbilisi можно скачать в интернет-магазине Google Play или App Store.
"Если мы замечаем какие-либо повреждения, то включаем это приложение, выбираем одну из 4 категорий, делаем фото, указываем адрес, а также указываем в описании, что повреждено. Информация отправляется в соответствующую службу, на что очень скоро последует реакция", – сказал мэр Каха Каладзе.
По словам градоначальника, гражданин, отправивший сообщение, будет получать информацию от муниципальных служб о том, как проходит устранение проблемы, а также о ее полном устранении.
Кроме того, в приложении будет две графы, с помощью которых пользователь сможет следить за тем, сколько запросов он уже отправил в мэрию и сколько из них удалось решить.
"Это приложение сделает ситуацию еще проще. Я хотел бы поблагодарить всех людей, которые заботятся о городе, ежедневно участвуют в решении различных проблем и предоставляют нам информацию через соцсети или горячую линию", – сказал мэр.
На презентации приложения Fix Tbilisi Каладзе призвал горожан вместе бороться с фактами вандализма, а также объяснять подрастающему поколению, что все, что делается в городе – новые парки, обновленные проспекты, ухоженные улицы – делается для них.
На сегодняшний день граждане сообщают о повреждениях инфраструктуры с помощью горячей линии мэрии Тбилиси и районных управ или соцсетей.