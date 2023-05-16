https://sputnik-georgia.ru/20230516/mezhdunarodnyy-festival-elektronnoy-muzyki-4gb-proydet-v-gruzii-v-mae-277724494.html

Международный фестиваль электронной музыки 4GB пройдет в Грузии в мае

Международный фестиваль электронной музыки 4GB пройдет в Грузии в мае

На сцене фестиваля предстанут популярные грузинские и иностранные исполнители электронной музыки 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T15:09+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Ежегодный международный фестиваль электронной музыки 4GB пройдет в Центре космической техники в Сагурамо с 25 по 27 мая 2023 года, сообщают организаторы.Фестиваль 4GB, посвященный памяти одного из пионеров грузинских диджеев Гио Баканидзе, проводится с 2011 года. С самого начала его возглавляет любимый музыкант Баканидзе – одна из ключевых фигур электронной музыки в Германии Михаэль Майер. На сцене фестиваля предстанут популярные грузинские и иностранные исполнители электронной музыки. Из местных артистов клубной музыки ожидаются выступления Yanamaste, Cobert, Dima Dadiani, Bero, Ani Kvirkvelia, Zurkin, Ndrx, Gio Shengelia, Ninasupsa, Kancheli, Greenbeam & Leon, Tade, Jorjick и многих других.Из иностранных — Michael Mayer, Jonathan Kaspar, Zoe Mc Pherson, Merve (Германия), Mano Le Tough, Djrum, Neil Landstrumm (Великобритания), Prins Thomas (Норвегия), Mishulino (Нидерланды), Electric Indigo (Австрия), Bad Habitz (США), Komma (Южная Корея) и др.В программе фестиваля также заявлены выступления инди и рок-групп Young Georgian Lolitaz, LOUDspeakers, Killages, 4D Monster Lobsters, Dagdagani и проекта Tamada. Полный лайн-ап фестиваля – на официальном сайте фестиваля.Напомним, фестиваль 4GB пять раз подряд удостаивался звания лучшего фестиваля года по версии премии Electronauts. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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