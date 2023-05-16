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"Мы хорошие друзья и надежные партнеры" – посол Китая в Грузии

"Мы хорошие друзья и надежные партнеры" – посол Китая в Грузии

Китай стабильно сохраняет позиции экспортного рынка Грузии номер один и третьего по счету торгового партнера, отметил дипломат 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T13:19+0400

2023-05-16T13:19+0400

2023-05-16T13:19+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Китай всегда был и будет другом и надежным партнером Грузии, заявил посол Китая в Грузии Чжоу Цзян, выступая на заседании парламентского комитета по внешним связям. Китайский дипломат во время своего выступления перед грузинскими депутатами рассказал об основных аспектах внешней политики Китая и об отношениях с Грузией. По его словам, Китай был одним из первых государств, установивших дипломатические отношения с Грузией. "Мы всегда сотрудничаем на основе принципа равенства и взаимного уважения. Поддерживаем суверенитет и территориальную целостность друг друга. Мы хорошие друзья и надежные партнеры", – подчеркнул дипломат. Как отметил посол, деловое сотрудничество между странами динамично развивается, двусторонний товарооборот увеличивается быстрыми темпами. По словам Чжоу Цзян, с момента установления дипломатических отношений объем двусторонней торговли увеличился в 400 раз и в прошлом году составил 1,9 миллиарда долларов США. Дипломат также заострил внимание на существующих между двумя странами культурных связях и выразил готовность содействовать использованию потенциала двустороннего сотрудничества в сфере образования, культуры, науки, спорта и других сферах. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. Китай – третий по счету главный торговый партнер Грузии. Товарооборот между двумя странами растет ежегодно. Во внешнеторговом обороте Китай уступает первенство Турции и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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