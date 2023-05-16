https://sputnik-georgia.ru/20230516/pervyy-sredizemnomorskiy-kinofestival-otkrylsya-v-tbilisi---277723477.html

Первый Средиземноморский кинофестиваль открылся в Тбилиси

Первый Средиземноморский кинофестиваль открылся в Тбилиси

Вход на все сеансы свободный, однако за билетами нужно обратиться в кассу кинотеатра 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T14:29+0400

2023-05-16T14:29+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Первый Средиземноморский кинофестиваль, на котором покажут фильмы из шести стран, открылся в столичном кинотеатре "Амирани" 16 мая, сообщают организаторы.Смотр пройдет по инициативе аккредитованных посольств шести стран – Франции, Греции, Израиля, Италии, Испании и Турции.Фестиваль откроется в 19:00 показом из шести короткометражных фильмов. В остальные будние дни гости фестиваля смогут увидеть по два фильма, а в выходные – по три. Вход на все показы свободный, однако за билетами нужно обратиться в кассу кинотеатра. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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