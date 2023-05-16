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Первый Средиземноморский кинофестиваль открылся в Тбилиси
Первый Средиземноморский кинофестиваль открылся в Тбилиси
Вход на все сеансы свободный, однако за билетами нужно обратиться в кассу кинотеатра 16.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-16T14:29+0400
2023-05-16T14:29+0400
2023-05-16T14:29+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Первый Средиземноморский кинофестиваль, на котором покажут фильмы из шести стран, открылся в столичном кинотеатре "Амирани" 16 мая, сообщают организаторы.Смотр пройдет по инициативе аккредитованных посольств шести стран – Франции, Греции, Израиля, Италии, Испании и Турции.Фестиваль откроется в 19:00 показом из шести короткометражных фильмов. В остальные будние дни гости фестиваля смогут увидеть по два фильма, а в выходные – по три. Вход на все показы свободный, однако за билетами нужно обратиться в кассу кинотеатра. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, тбилиси, кино, кино, фестиваль, культура
в мире, новости, тбилиси, кино, кино, фестиваль, культура
Первый Средиземноморский кинофестиваль открылся в Тбилиси
Вход на все сеансы свободный, однако за билетами нужно обратиться в кассу кинотеатра
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Первый Средиземноморский кинофестиваль, на котором покажут фильмы из шести стран, открылся в столичном кинотеатре "Амирани" 16 мая, сообщают организаторы.
Смотр пройдет по инициативе аккредитованных посольств шести стран – Франции, Греции, Израиля, Италии, Испании и Турции.
В течение шести дней – до 21 мая включительно – можно увидеть киноленты, отображающие истории уникального средиземноморского образа жизни, культуру, традиции и обычаи.
Фестиваль откроется в 19:00 показом из шести короткометражных фильмов. В остальные будние дни гости фестиваля смогут увидеть по два фильма, а в выходные – по три.
Вход на все показы свободный, однако за билетами нужно обратиться в кассу кинотеатра.