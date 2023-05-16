https://sputnik-georgia.ru/20230516/pochti-tri-tonny-kokaina-obnaruzheno-v-italii---gruz-sledoval-cherez-batumi-v-armeniyu-277718094.html
Почти три тонны кокаина обнаружено в Италии — груз следовал через Батуми в Армению
Почти три тонны кокаина обнаружено в Италии — груз следовал через Батуми в Армению
Кокаин находился в замороженном виде в 12-метровых упаковках среди 78 тонн бананов 16.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-16T13:00+0400
2023-05-16T13:00+0400
2023-05-16T13:00+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Рекордная партия кокаина в 2 734 килограмма конфискована итальянской финансовой гвардией – запрещенный груз направлялся в Армению из Эквадора, говорится в сообщении силового ведомства.Наркотики перехватили в порту города Джойя-Тауро. Кокаин находился в замороженном виде в 12-метровых упаковках среди 78 тонн бананов. Эти два контейнера следовали в Армению из Гуаякиля (Эквадор) через порт грузинского города Батуми (Аджария).Как сообщают в финансовой гвардии Италии, кокаин был обнаружен с помощью сложных сканеров вместе с собакой Джоэлом. Чтобы увезти наркотики с места обнаружения и потом уничтожить их, было задействовано более 30 сотрудников Фингвардии, отмечают в ведомстве. Всего в порту Джойя-Тауро с января 2021 года было перехвачено и изъято около 37 тонн кокаина.Месяц назад Финансовая гвардия выявила партию кокаина общим весом до двух тонн, дрейфовавшую в море к востоку от Сицилии. Сообщалось, что совокупная стоимость "улова" на рынке наркотиков составила бы минимум 400 млн евро. Тогда захваченный груз назвали одним из рекордных в нацмасштабе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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италия, армения, новости, грузия, происшествия, батуми
италия, армения, новости, грузия, происшествия, батуми
Почти три тонны кокаина обнаружено в Италии — груз следовал через Батуми в Армению
Кокаин находился в замороженном виде в 12-метровых упаковках среди 78 тонн бананов
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Рекордная партия кокаина в 2 734 килограмма конфискована итальянской финансовой гвардией – запрещенный груз направлялся в Армению из Эквадора, говорится в сообщении силового ведомства.
Наркотики перехватили в порту города Джойя-Тауро. Кокаин находился в замороженном виде в 12-метровых упаковках среди 78 тонн бананов. Эти два контейнера следовали в Армению из Гуаякиля (Эквадор) через порт грузинского города Батуми (Аджария).
Как сообщают в финансовой гвардии Италии, кокаин был обнаружен с помощью сложных сканеров вместе с собакой Джоэлом.
"Изъятое наркотическое вещество, которое оказалось чрезвычайно чистым и в идеальном состоянии, принесло бы наркоторговцам доход в размере более 800 миллионов евро", – говорится в сообщении.
Чтобы увезти наркотики с места обнаружения и потом уничтожить их, было задействовано более 30 сотрудников Фингвардии, отмечают в ведомстве. Всего в порту Джойя-Тауро с января 2021 года было перехвачено и изъято около 37 тонн кокаина.
Месяц назад Финансовая гвардия выявила партию кокаина общим весом до двух тонн, дрейфовавшую в море к востоку от Сицилии. Сообщалось, что совокупная стоимость "улова" на рынке наркотиков составила бы минимум 400 млн евро.
Тогда захваченный груз назвали одним из рекордных в нацмасштабе.