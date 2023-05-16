https://sputnik-georgia.ru/20230516/pochti-tri-tonny-kokaina-obnaruzheno-v-italii---gruz-sledoval-cherez-batumi-v-armeniyu-277718094.html

Почти три тонны кокаина обнаружено в Италии — груз следовал через Батуми в Армению

Почти три тонны кокаина обнаружено в Италии — груз следовал через Батуми в Армению

Кокаин находился в замороженном виде в 12-метровых упаковках среди 78 тонн бананов 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T13:00+0400

2023-05-16T13:00+0400

2023-05-16T13:00+0400

италия

армения

новости

грузия

происшествия

батуми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/18/250693968_0:84:1601:984_1920x0_80_0_0_1fc082344df8aae4bc47d606756e7146.jpg

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Рекордная партия кокаина в 2 734 килограмма конфискована итальянской финансовой гвардией – запрещенный груз направлялся в Армению из Эквадора, говорится в сообщении силового ведомства.Наркотики перехватили в порту города Джойя-Тауро. Кокаин находился в замороженном виде в 12-метровых упаковках среди 78 тонн бананов. Эти два контейнера следовали в Армению из Гуаякиля (Эквадор) через порт грузинского города Батуми (Аджария).Как сообщают в финансовой гвардии Италии, кокаин был обнаружен с помощью сложных сканеров вместе с собакой Джоэлом. Чтобы увезти наркотики с места обнаружения и потом уничтожить их, было задействовано более 30 сотрудников Фингвардии, отмечают в ведомстве. Всего в порту Джойя-Тауро с января 2021 года было перехвачено и изъято около 37 тонн кокаина.Месяц назад Финансовая гвардия выявила партию кокаина общим весом до двух тонн, дрейфовавшую в море к востоку от Сицилии. Сообщалось, что совокупная стоимость "улова" на рынке наркотиков составила бы минимум 400 млн евро. Тогда захваченный груз назвали одним из рекордных в нацмасштабе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

италия

армения

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

италия, армения, новости, грузия, происшествия, батуми