https://sputnik-georgia.ru/20230516/podsanktsionnye-aviakompanii-ne-budut-letat-mezhdu-gruziey-i-rossiey--kaladze-277728132.html

Подсанкционные авиакомпании не будут летать между Грузией и Россией – Каладзе

Подсанкционные авиакомпании не будут летать между Грузией и Россией – Каладзе

Завтра начнутся прямые полеты, что даст людям возможность напрямую, а не через другие страны, путешествовать в Россию, напомнил Каладзе 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T15:45+0400

2023-05-16T15:45+0400

2023-05-16T15:47+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Полеты между Грузией и РФ будут осуществляться только теми авиакомпаниями, на которых не распространяются международные санкции, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией, который действовал около четырех лет. Всего желание осуществлять прямые рейсы между двумя странами выразили пять авиакомпаний. К этому времени разрешение получили только две - российская авиакомпания "Азимут" и грузинская – Georgian Airways. При этом, как отметил Каладзе, как санкции на полеты, так и безвизовое сообщение были введены в одностороннем порядке. Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии введен с 15 мая. Грузия и санкции Власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные санкции против России, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. При этом свои санкции не вводят, объясняя это тем, что от этого пострадает только сама Грузия. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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