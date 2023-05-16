https://sputnik-georgia.ru/20230516/provereno-na-sebe-grazhdane-gruzii-stali-ofitsialno-vezzhat-v-rossiyu-bez-viz---video-277733441.html
Проверено на себе: граждане Грузии стали официально въезжать в Россию без виз - видео
Проверено на себе: граждане Грузии стали официально въезжать в Россию без виз - видео
В силу официально вступил безвизовый режим для Грузии с Россией. Репортеры съемочной группы Sputnik Грузия стали одними из первых граждан Грузии, которые... 16.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-16T17:38+0400
2023-05-16T17:38+0400
2023-05-16T17:38+0400
россия отменила визы для граждан грузии
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видео-новости из грузии
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В репортаже вы узнаете, на каких условиях теперь можно пересекать границу.Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии введен с 15 мая, который действовал с 2000 года, также снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия отменила визы для граждан грузии, видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, россия, видео
россия отменила визы для граждан грузии, видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, россия, видео
Проверено на себе: граждане Грузии стали официально въезжать в Россию без виз - видео
В силу официально вступил безвизовый режим для Грузии с Россией. Репортеры съемочной группы Sputnik Грузия стали одними из первых граждан Грузии, которые впервые за 23 года приехали в Россию без необходимости получения визы.
В репортаже вы узнаете, на каких условиях теперь можно пересекать границу.
Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии введен с 15 мая, который действовал с 2000 года, также снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).