https://sputnik-georgia.ru/20230516/provereno-na-sebe-grazhdane-gruzii-stali-ofitsialno-vezzhat-v-rossiyu-bez-viz---video-277733441.html

Проверено на себе: граждане Грузии стали официально въезжать в Россию без виз - видео

Проверено на себе: граждане Грузии стали официально въезжать в Россию без виз - видео

В силу официально вступил безвизовый режим для Грузии с Россией. Репортеры съемочной группы Sputnik Грузия стали одними из первых граждан Грузии, которые... 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T17:38+0400

2023-05-16T17:38+0400

2023-05-16T17:38+0400

россия отменила визы для граждан грузии

видео

мультимедиа

видео-новости из грузии

россия

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В репортаже вы узнаете, на каких условиях теперь можно пересекать границу.Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии введен с 15 мая, который действовал с 2000 года, также снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).

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2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия отменила визы для граждан грузии, видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, россия, видео