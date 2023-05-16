https://sputnik-georgia.ru/20230516/skolko-deneg-perechislili-migranty-v-gruziyu--novaya-statistika-277735534.html

Сколько денег перечислили мигранты в Грузию – новая статистика

Сколько денег перечислили мигранты в Грузию – новая статистика

По объему денежных переводов в Грузию за первые четыре месяца 2023 года лидером является Россия 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T22:58+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-апрель 2023 года вырос на 90,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 625,4 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за первые четыре месяца 2023 года лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 838,1 миллиона долларов – 51,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Россия лидирует по объему переводов в апрелеДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в апреле 2023 года выросли на 20% по сравнению с апрелем прошлого года и составили 369,7 миллиона долларов.В апреле из России перечислено 159,6 миллиона долларов – 43,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в апреле 2023 года поступило денежных переводов на 20% больше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ апреле из Грузии за границу перевели 28,4 миллиона долларов, что на 12% больше, чем за тот же месяц 2022 года.За четыре месяца 2023 года из Грузии за границу перевели 112,7 миллиона долларов, что на 13,4% больше, чем за тот же период 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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