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Сколько денег перечислили мигранты в Грузию – новая статистика
Сколько денег перечислили мигранты в Грузию – новая статистика
По объему денежных переводов в Грузию за первые четыре месяца 2023 года лидером является Россия 16.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-16T22:58+0400
2023-05-16T22:58+0400
2023-05-16T22:58+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-апрель 2023 года вырос на 90,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 625,4 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за первые четыре месяца 2023 года лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 838,1 миллиона долларов – 51,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Россия лидирует по объему переводов в апрелеДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в апреле 2023 года выросли на 20% по сравнению с апрелем прошлого года и составили 369,7 миллиона долларов.В апреле из России перечислено 159,6 миллиона долларов – 43,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в апреле 2023 года поступило денежных переводов на 20% больше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ апреле из Грузии за границу перевели 28,4 миллиона долларов, что на 12% больше, чем за тот же месяц 2022 года.За четыре месяца 2023 года из Грузии за границу перевели 112,7 миллиона долларов, что на 13,4% больше, чем за тот же период 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии
грузия, новости, экономика, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии
Сколько денег перечислили мигранты в Грузию – новая статистика
По объему денежных переводов в Грузию за первые четыре месяца 2023 года лидером является Россия
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-апрель 2023 года вырос на 90,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 625,4 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за первые четыре месяца 2023 года лидером является Россия.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-апрель 2023 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
Россия
838,1
310,2
Италия
162,8
19,9
США
129,2
40,4
Греция
75,4
7,6
Израиль
69,2
11,3
По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 838,1 миллиона долларов – 51,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.
Россия лидирует по объему переводов в апреле
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в апреле 2023 года выросли на 20% по сравнению с апрелем прошлого года и составили 369,7 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за апрель 2023 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
Россия
159,6
20,0
Италия
40,9
22,4
США
34,2
36,7
Греция
20,4
9,4
Казахстан
19,7
-1,5
В апреле из России перечислено 159,6 миллиона долларов – 43,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в апреле 2023 года поступило денежных переводов на 20% больше, чем за тот же период прошлого года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В апреле из Грузии за границу перевели 28,4 миллиона долларов, что на 12% больше, чем за тот же месяц 2022 года.
За четыре месяца 2023 года из Грузии за границу перевели 112,7 миллиона долларов, что на 13,4% больше, чем за тот же период 2022 года.