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Сорос ненавидит человечество – Илон Маск
Сорос ненавидит человечество – Илон Маск
Накануне в интернете разлетелись слухи о смерти Сороса, но позже сам 92-летний финансист опроверг их, заявив, что жив и здоров 16.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-16T14:08+0400
2023-05-16T14:08+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Американский миллиардер Джордж Сорос ненавидит человечество, заявил знаменитый изобретатель, бизнесмен и руководитель компании Tesla Илон Маск.Джордж Сорос – известный трейдер, финансист, инвестор и филантроп Создатель сети организаций, известных как "Фонд Сороса". Деятельность Сороса вызывает неоднозначную оценку в разных странах и различных кругах общества.По словам Маска, Сорос напоминает ему Магнето – злодея из серии фильмов "Люди Икс", который стремился уничтожить человечество. Об этом он написал в соцсети Twitter.Любопытно, что один интернет-пользователь позволил себе не согласиться с мнением Маска, возразив, что у Сороса "благие намерения", однако из-за них он подвергается нападкам со стороны тех, кто не согласен с его политическими убеждениями."Вы предполагаете, что у него благие намерения. Это не так. Он хочет разрушить саму ткань цивилизации. Сорос ненавидит человечество", – ответил на это Илон Маск.Примечательно, что накануне в соцсетях распространились слухи о кончине Сороса в результате инфаркта. Но позже 92-летний финансист сам опроверг их, заявив, что жив и здоров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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джордж сорос, илон маск, новости, в мире
джордж сорос, илон маск, новости, в мире
Сорос ненавидит человечество – Илон Маск
14:08 16.05.2023 (обновлено: 14:09 16.05.2023)
Накануне в интернете разлетелись слухи о смерти Сороса, но позже сам 92-летний финансист опроверг их, заявив, что жив и здоров
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Американский миллиардер Джордж Сорос ненавидит человечество, заявил знаменитый изобретатель, бизнесмен и руководитель компании Tesla Илон Маск.
Джордж Сорос – известный трейдер, финансист, инвестор и филантроп Создатель сети организаций, известных как "Фонд Сороса". Деятельность Сороса вызывает неоднозначную оценку в разных странах и различных кругах общества.
По словам Маска, Сорос напоминает ему Магнето – злодея из серии фильмов "Люди Икс", который стремился уничтожить человечество. Об этом он написал в соцсети Twitter.
Любопытно, что один интернет-пользователь позволил себе не согласиться с мнением Маска, возразив, что у Сороса "благие намерения", однако из-за них он подвергается нападкам со стороны тех, кто не согласен с его политическими убеждениями.
"Вы предполагаете, что у него благие намерения. Это не так. Он хочет разрушить саму ткань цивилизации. Сорос ненавидит человечество", – ответил на это Илон Маск.
Примечательно, что накануне в соцсетях распространились слухи о кончине Сороса в результате инфаркта. Но позже 92-летний финансист сам опроверг их, заявив, что жив и здоров.