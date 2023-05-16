https://sputnik-georgia.ru/20230516/sotrudnik-tbc-bank-ranen-v-batumskom-ofise-kreditnoy-organizatsii-277731493.html

Сотрудник TBC Bank ранен в батумском офисе кредитной организации

Сотрудник TBC Bank ранен в батумском офисе кредитной организации

Пострадавший был доставлен в больницу, а нападавшего задержали сотрудники охранной полиции 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T17:32+0400

2023-05-16T17:32+0400

2023-05-16T17:32+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Сотрудник батумского филиала TBC банка получил ранение на рабочем месте, сообщает Первый канал. Инцидент произошел на втором этаже здания. Пострадавший был доставлен в больницу, а нападавшего задержали сотрудники охранной полиции. Пока неизвестно, что стало причиной нападения и ранения сотрудника банка. Внешний периметр здания огражден желтой лентой. На месте работают правоохранители. По информации телеканала "Рустави 2", пострадавший сотрудник банка занимался выдачей кредитов. Его ранили холодным оружием.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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