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Сотрудник TBC Bank ранен в батумском офисе кредитной организации
Сотрудник TBC Bank ранен в батумском офисе кредитной организации
Пострадавший был доставлен в больницу, а нападавшего задержали сотрудники охранной полиции 16.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-16T17:32+0400
2023-05-16T17:32+0400
2023-05-16T17:32+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Сотрудник батумского филиала TBC банка получил ранение на рабочем месте, сообщает Первый канал. Инцидент произошел на втором этаже здания. Пострадавший был доставлен в больницу, а нападавшего задержали сотрудники охранной полиции. Пока неизвестно, что стало причиной нападения и ранения сотрудника банка. Внешний периметр здания огражден желтой лентой. На месте работают правоохранители. По информации телеканала "Рустави 2", пострадавший сотрудник банка занимался выдачей кредитов. Его ранили холодным оружием.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, tbc bank, батуми
грузия, новости, происшествия, tbc bank, батуми
Сотрудник TBC Bank ранен в батумском офисе кредитной организации
Пострадавший был доставлен в больницу, а нападавшего задержали сотрудники охранной полиции
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Сотрудник батумского филиала TBC банка получил ранение на рабочем месте, сообщает Первый канал.
Инцидент произошел на втором этаже здания. Пострадавший был доставлен в больницу, а нападавшего задержали сотрудники охранной полиции.
Пока неизвестно, что стало причиной нападения и ранения сотрудника банка.
Внешний периметр здания огражден желтой лентой. На месте работают правоохранители.
По информации телеканала "Рустави 2", пострадавший сотрудник банка занимался выдачей кредитов. Его ранили холодным оружием.