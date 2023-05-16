Спасатели достали собаку из десятиметрового колодца в Тбилиси
© Courtesy of Animals Monitoring AgencyСпасатели достали собаку из десятиметрового колодца в Тбилиси
© Courtesy of Animals Monitoring Agency
Местные жители пытались достать пса из колодца в течение трех дней
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Спасатели Агентства мониторинга за животными спасли в Тбилиси бездомную собаку, которая упала в десятиметровый канализационный колодец.
© Courtesy of Animals Monitoring AgencyСпасатели достали собаку из десятиметрового колодца в Тбилиси
Спасатели достали собаку из десятиметрового колодца в Тбилиси
© Courtesy of Animals Monitoring Agency
Местные жители пытались достать пса из колодца в течение трех дней, после чего обратились к агентству.
© Courtesy of Animals Monitoring AgencyСпасатели достали собаку из десятиметрового колодца в Тбилиси
Спасатели достали собаку из десятиметрового колодца в Тбилиси
© Courtesy of Animals Monitoring Agency
В агентстве напомнили населению, чтобы в подобных случаях жители города сразу обращались по номеру горячей линии 032 2 421 424.
© Courtesy of Animals Monitoring AgencyСпасатели достали собаку из десятиметрового колодца в Тбилиси
Спасатели достали собаку из десятиметрового колодца в Тбилиси
© Courtesy of Animals Monitoring Agency
Также ведомство поблагодарило граждан, по просьбам которых спасатели агентства каждый день помогают бездомным животным.