https://sputnik-georgia.ru/20230516/spasateli-dostali-sobaku-iz-desyatimetrovogo-kolodtsa-v-tbilisi-277729291.html

Спасатели достали собаку из десятиметрового колодца в Тбилиси

Спасатели достали собаку из десятиметрового колодца в Тбилиси

Местные жители пытались достать пса из колодца в течение трех дней 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T16:27+0400

2023-05-16T16:27+0400

2023-05-16T16:27+0400

происшествия

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тбилиси

собаки

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Спасатели Агентства мониторинга за животными спасли в Тбилиси бездомную собаку, которая упала в десятиметровый канализационный колодец. Местные жители пытались достать пса из колодца в течение трех дней, после чего обратились к агентству. В агентстве напомнили населению, чтобы в подобных случаях жители города сразу обращались по номеру горячей линии 032 2 421 424. Также ведомство поблагодарило граждан, по просьбам которых спасатели агентства каждый день помогают бездомным животным. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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