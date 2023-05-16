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https://sputnik-georgia.ru/20230516/spasateli-dostali-sobaku-iz-desyatimetrovogo-kolodtsa-v-tbilisi-277729291.html
Спасатели достали собаку из десятиметрового колодца в Тбилиси
Спасатели достали собаку из десятиметрового колодца в Тбилиси
Местные жители пытались достать пса из колодца в течение трех дней 16.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-16T16:27+0400
2023-05-16T16:27+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
собаки
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Спасатели Агентства мониторинга за животными спасли в Тбилиси бездомную собаку, которая упала в десятиметровый канализационный колодец. Местные жители пытались достать пса из колодца в течение трех дней, после чего обратились к агентству. В агентстве напомнили населению, чтобы в подобных случаях жители города сразу обращались по номеру горячей линии 032 2 421 424. Также ведомство поблагодарило граждан, по просьбам которых спасатели агентства каждый день помогают бездомным животным. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, собаки
происшествия, грузия, новости, тбилиси, собаки

Спасатели достали собаку из десятиметрового колодца в Тбилиси

16:27 16.05.2023
© Courtesy of Animals Monitoring AgencyСпасатели достали собаку из десятиметрового колодца в Тбилиси
Спасатели достали собаку из десятиметрового колодца в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 16.05.2023
© Courtesy of Animals Monitoring Agency
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Местные жители пытались достать пса из колодца в течение трех дней
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Спасатели Агентства мониторинга за животными спасли в Тбилиси бездомную собаку, которая упала в десятиметровый канализационный колодец.
© Courtesy of Animals Monitoring AgencyСпасатели достали собаку из десятиметрового колодца в Тбилиси
Спасатели достали собаку из десятиметрового колодца в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 16.05.2023
Спасатели достали собаку из десятиметрового колодца в Тбилиси
© Courtesy of Animals Monitoring Agency
Местные жители пытались достать пса из колодца в течение трех дней, после чего обратились к агентству.
© Courtesy of Animals Monitoring AgencyСпасатели достали собаку из десятиметрового колодца в Тбилиси
Спасатели достали собаку из десятиметрового колодца в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 16.05.2023
Спасатели достали собаку из десятиметрового колодца в Тбилиси
© Courtesy of Animals Monitoring Agency
В агентстве напомнили населению, чтобы в подобных случаях жители города сразу обращались по номеру горячей линии 032 2 421 424.
© Courtesy of Animals Monitoring AgencyСпасатели достали собаку из десятиметрового колодца в Тбилиси
Спасатели достали собаку из десятиметрового колодца в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 16.05.2023
Спасатели достали собаку из десятиметрового колодца в Тбилиси
© Courtesy of Animals Monitoring Agency
Также ведомство поблагодарило граждан, по просьбам которых спасатели агентства каждый день помогают бездомным животным.
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