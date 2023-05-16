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Тюрколог Ниязбаев: что ждет Турцию после второго тура выборов президента?
Тюрколог Ниязбаев: что ждет Турцию после второго тура выборов президента?
Хотя Эрдоган и не смог победить на выборах президента в первом туре, его партия одержала победу с оглушительным успехом. При этом за его партию и его самого... 16.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-16T14:47+0400
2023-05-16T14:47+0400
2023-05-16T14:47+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал специалист по Турции, журналист Яшар Ниязбаев. Зачем кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию во вмешательстве в выборы? Сможет ли оппозиция, которая представлена противоположными политическими силами, сохранить единство в случае победы? Есть ли у Эрдогана шанс на победу во втором туре? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, турция, видео
мультимедиа, видео, в мире, турция, видео
Тюрколог Ниязбаев: что ждет Турцию после второго тура выборов президента?
Хотя Эрдоган и не смог победить на выборах президента в первом туре, его партия одержала победу с оглушительным успехом. При этом за его партию и его самого активно голосовали даже в регионах, которые пострадали от землетрясений
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал специалист по Турции, журналист Яшар Ниязбаев.
Зачем кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию во вмешательстве в выборы? Сможет ли оппозиция, которая представлена противоположными политическими силами, сохранить единство в случае победы? Есть ли у Эрдогана шанс на победу во втором туре?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.