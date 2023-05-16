https://sputnik-georgia.ru/20230516/tyurkolog-niyazbaev-chto-zhdet-turtsiyu-posle-vtorogo-tura-vyborov-prezidenta-277725608.html

Тюрколог Ниязбаев: что ждет Турцию после второго тура выборов президента?

Тюрколог Ниязбаев: что ждет Турцию после второго тура выборов президента?

Хотя Эрдоган и не смог победить на выборах президента в первом туре, его партия одержала победу с оглушительным успехом. При этом за его партию и его самого... 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T14:47+0400

2023-05-16T14:47+0400

2023-05-16T14:47+0400

мультимедиа

видео

в мире

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/10/277724704_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fad2095ce28fe26b50cade50154fcc7a.jpg

Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал специалист по Турции, журналист Яшар Ниязбаев. Зачем кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию во вмешательстве в выборы? Сможет ли оппозиция, которая представлена противоположными политическими силами, сохранить единство в случае победы? Есть ли у Эрдогана шанс на победу во втором туре? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, в мире, турция, видео