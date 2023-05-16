https://sputnik-georgia.ru/20230516/volki-rasterzali-okolo-180-ovets-v-gruzii-277714468.html

Волки растерзали около 180 овец в Грузии

Волки растерзали около 180 овец в Грузии

Для разведения овец семья фермеров взяла кредит в банке, который теперь не знает, как погасить 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T10:52+0400

2023-05-16T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая— Sputnik. Стая волков за одну ночь уничтожила около 180 овец в селе Ховле Каспского района, ущерб составил порядка 30 тысяч лари (более 10 тысяч долларов), сообщила телекомпания "Мтавари". Овцы принадлежали семье Бахтадзе, для их разведения они взяли кредит в банке, который теперь не знают, как выплатить. Фермер просит о помощи для погашения долга. "Я был на работе, мне позвонили и сказали, что овец нет. Я прибежал, было полпервого, овец не было, вышел и увидел, что они лежат на дороге", - сказал пострадавший фермер. По данным СМИ, мэрия Каспи (регион Шида Картли) заявила, что не может помочь пострадавшей семье из-за небольшого бюджета. Единственное, чем местные власти могут помочь фермерам — это нанять охотников и уничтожить волков, в том случае, если местные жители обратяться к ним в письменном виде.На сегодняшний день отстрел волков в Грузии запрещен. Охотиться на хищников разрешается лишь в крайних случаях, когда они угрожают жизни человека. Для начала охоты на "проблемных волков" необходимо разрешение министерства окружающей среды и сельского хозяйства. Соответствующее обращение должно поступить из районной администрации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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