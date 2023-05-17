https://sputnik-georgia.ru/20230517/bez-viz-v-rossiyu-smogut-ezdit-i-gruzinskie-voditeli-277774329.html

Без виз в Россию смогут ездить и грузинские водители

Без виз в Россию смогут ездить и грузинские водители

Спустя 23 года граждане Грузии могут посещать Россию без виз 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T16:36+0400

2023-05-17T16:36+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Водителям с грузинским гражданством больше не потребуется виза при въезде на территорию России, сообщает Первый канал со ссылкой на Агентство наземного транспорта Грузии. По указу президента России Владимира Путина граждане Грузии с 15 мая 2023 года могут находиться в России без визы в течение 90 дней из каждых 180 дней.В МИД России пояснили, что с 15 мая граждане Грузии могут въезжать на территорию Российской Федерации через пограничные пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения, в безвизовом режиме на период до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения.Россия ввела визовый режим с Грузией в декабре 2000 года из-за угрозы попадания на ее территорию террористов из Панкисского ущелья.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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